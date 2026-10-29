Uno de los fundadores del PT en Brasil alertó por el vínculo entre Milei y Lula: "De mal en peor"

El médico pediatra y dirigente político brasileño doctor Rosinha, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), cuestionó la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió que las tensiones bilaterales perjudican la integración regional. En diálogo con Cadena 3, sostuvo que el vínculo entre Argentina y Brasil atraviesa un momento delicado y reclamó una mayor participación de los pueblos para fortalecer el Mercosur.

Rosinha, quien se desempeñó como alto representante general del Mercosur, recordó que el bloque regional supo mantener relaciones diplomáticas respetuosas entre gobiernos de distintas orientaciones políticas. Sin embargo, señaló que la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia brasileña deterioró esos vínculos y que la situación empeoró durante la gestión de Milei. “Las relaciones en el Mercosur se tornaron conflictivas. Y con Milei, aún de mal a peor, como estamos viendo”, afirmó.

En ese marco, el dirigente consideró que la distancia entre ambos gobiernos responde, en buena medida, a diferencias ideológicas. “Milei está muy bien con Trump y muy mal con Brasil”, expresó. Frente a ese escenario, planteó que la integración regional no debería quedar supeditada a las posiciones personales de los presidentes y sostuvo que la sociedad debe involucrarse para superar las diferencias políticas.

“Creo que el debate debe venir de abajo, del pueblo, porque el pueblo de Brasil y de Argentina tiene conciencia de la necesidad de la integración del Mercosur y de América del Sur”, manifestó. Para Rosinha, la cooperación entre los países vecinos es fundamental para sostener un proyecto regional que trascienda los cambios de gobierno y las disputas entre sus dirigentes.

Consultado sobre el futuro político argentino y la posibilidad de una reelección de Milei, el dirigente brasileño consideró que el mandatario no conseguirá un segundo mandato. “Yo creo que el pueblo de Argentina no va a reelegir a Milei”, afirmó. Como argumento, mencionó la situación económica y la pobreza, aunque reconoció que cada país tiene su propia historia política y electoral.

Rosinha también se refirió a las denuncias de fraude que circularon en Argentina tras las elecciones brasileñas. Rechazó esas versiones y explicó que el sistema electoral de Brasil cuenta con mecanismos de control que, según su experiencia, garantizan la transparencia del proceso. Recordó que, durante su etapa como diputado federal, siguió de cerca la instalación de las urnas electrónicas y destacó que los partidos pueden fiscalizar distintas instancias de la votación.

“El modelo electoral de Brasil es el mismo en la primera vuelta que en la segunda vuelta”, sostuvo. Además, señaló que los resultados de la primera ronda, en la que varios candidatos de derecha lograron imponerse en elecciones estaduales, contradicen la idea de una manipulación generalizada. También mencionó el reconocimiento de los resultados por parte de sectores opositores y el pronunciamiento favorable de observadores internacionales.

El dirigente defendió, además, que las elecciones ya no pueden analizarse como procesos completamente aislados de la política internacional. Según explicó, las redes sociales, los algoritmos y las intervenciones de dirigentes extranjeros influyen cada vez más en las campañas. En ese sentido, recordó que Milei expresó su respaldo a Jair Bolsonaro y señaló que desde el espacio de Lula no cuestionaron esa postura, a pesar de sus diferencias ideológicas.

En relación con la situación judicial brasileña, Rosinha calificó de grave la salida de Flávio Bolsonaro hacia Argentina y sostuvo que no se trató de una persecución política, sino de una situación vinculada con investigaciones judiciales. “La huida fue una cosa cobarde”, afirmó, y agregó que, a su entender, el dirigente estaba intentando evitar a la Justicia. También lo acusó de corrupción, en referencia a las investigaciones que, según señaló, lleva adelante la Policía Federal.

Rosinha extendió sus cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial de Brasil y mencionó a integrantes de la Corte Suprema que, según dijo, deben ser investigados ante las acusaciones que los involucran. “Todos deben ser investigados; si son culpables, deben cumplir la ley y salir de la Suprema Corte”, sostuvo. Aclaró que su planteo apunta a que las responsabilidades se determinen de acuerdo con la legislación y sin excepciones para quienes ocupan cargos de poder.

Finalmente, el fundador del PT reclamó una reforma judicial en Brasil y propuso limitar la duración de los mandatos de los integrantes de la Corte Suprema, cuyos cargos actualmente pueden extenderse hasta la edad de jubilación establecida. “De los tres poderes, es uno de los más comprometidos”, afirmó al fundamentar la necesidad de cambios. Rosinha cerró la entrevista con un mensaje dirigido a Argentina y reiteró que la integración regional debe mantenerse como un objetivo común, más allá de las diferencias ideológicas entre los gobiernos.

Entrevista de Alberto Lotuf.