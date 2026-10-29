Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 29 de octubre

Hoy, jueves 29 de octubre de 2026, el tipo de cambio del dólar en Argentina presenta diferentes cotizaciones que impactan directamente en la economía cotidiana de los ciudadanos. La cotización oficial del dólar se ubica en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, valores que actualizan poco a poco en función de la oferta y demanda interna y de las políticas económicas del gobierno.

Por otro lado, el dólar blue, que se transacciona en el mercado informal, se encuentra en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, lo que reafirma la diferencia significativa con respecto al oficial. Esta brecha refleja la desconfianza de los ciudadanos en las cotizaciones oficiales y la preferencia por el dólar paralelo, especialmente en momentos de incertidumbre económica.

Además, el dólar mayorista cotiza en $1.531 para la compra y $1.540 para la venta, siendo un referente para las operaciones de grandes volúmenes. Otra modalidad disponible es el dólar contado con liquidación, que se establece en $1.650,9 para la compra y $1.651,4 para la venta, útil para quienes buscan invertir o realizar pagos en el exterior.

Las transacciones en criptomonedas también se vuelven relevantes, con un dólar cripto que oscila entre $1.651,35 y $1.653,93. La creciente aceptación de las criptomonedas en el mercado argentino ofrece una alternativa ante la volatilidad de los cambios tradicionales.

En términos de consumo, los argentinos deben tener en cuenta que las compras realizadas con tarjetas en el exterior impactan en la cotización del dólar tarjeta, que se posiciona en $1.963 para la compra y $2.028 para la venta. Este tipo de cambio se ve afectado por los impuestos aplicados en las operaciones internacionales.

La variación en las cotizaciones del dólar en Argentina está influenciada por múltiples factores, entre los cuales se encuentran la inflación, las expectativas económicas, y las políticas cambiarias del gobierno. En un contexto donde la inflación ha sido un tema recurrente en los últimos años, la población se encuentra en una constante búsqueda de refugio en activos más estables como el dólar.