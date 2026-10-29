Quién era la joven argentina que murió en el choque de trenes en España
Tenía 29 años, era sanjuanina y vivía en Andalucía. Viajaba junto a su hermano en el vagón 7. La Cancillería confirmó su muerte y busca intensamente a otro argentino.
29/10/2026 | 07:46Redacción Cadena 3
FOTO: Ana Martina Conte Grand tenía 29 años.
La tragedia ferroviaria que sacudió a España dejó un saldo preliminar de al menos 68 víctimas fatales y más de 100 heridos, tras el violento impacto entre dos formaciones ocurrido este miércoles cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Entre las víctimas se confirmó la muerte de una ciudadana argentina.
La fallecida fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una joven de 29 años oriunda de la provincia de San Juan que residía en Andalucía. Al momento del siniestro, la víctima viajaba a bordo del vagón 7 junto a su hermano Zacarías —quien sobrevivió al impacto y fue trasladado a un centro médico de la zona—. Ambos eran licenciados en Podología recibidos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y compartían un consultorio.
La confirmación oficial llegó a través de un comunicado de la Cancillería argentina, que detalló que la Embajada en Madrid y los consulados en territorio español se encuentran en contacto permanente con los allegados para brindar asistencia consular.
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Rafael se libró de viajar en el vagón destrozado en Toledo porque se demoró tomando un café. El trágico choque dejó 64 muertos y paralizó la alta velocidad.
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“Siempre fuiste luz”: la emotiva despedida a la joven sanjuanina
Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida por parte de familiares y amigos que lamentaron la pérdida de la podóloga.
"¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma", expresó una de sus amigas a través de Facebook. En la misma línea, otros allegados recordaron su alegría constante con frases como "Cuchita de mi corazón, nos diste tantas sonrisas. Siento un dolor inmenso".
Continúa la búsqueda de otro argentino desaparecido
En paralelo a la conmoción por el fallecimiento de Ana Martina, la familia de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que reside en España desde 2002, mantiene desesperados operativos para dar con su paradero.
Randazzo viajaba desde Madrid hacia Sevilla en el vagón 8 de uno de los trenes involucrados. Sus allegados informaron que aún no tienen novedades en los hospitales de la zona y difundieron señas particulares para facilitar su localización —mide aproximadamente 1,70 metros, tiene el pelo rapado, barba y tatuajes—.
El accidente se produjo este miércoles a las 8.54, cuando un convoy de alta velocidad de Renfe embistió por la parte trasera a una formación de la empresa privada Iryo que se encontraba detenida sobre las vías. La magnitud del choque provocó que dos vagones descarriaran y cayeran por un terraplén, mientras los investigadores analizan hipótesis vinculadas a fallas en la señalización o posibles errores humanos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente ferroviario en España dejó al menos 68 víctimas fatales y más de 100 heridos.
¿Quiénes son las víctimas? La fallecida es Ana Martina Conte Grand, una ciudadana argentina. Su hermano Zacarías sobrevivió.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este miércoles a las 8.54.
¿Dónde ocurrió? Cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo.
¿Cómo se produjo el accidente? Un convoy de alta velocidad de Renfe embistió a una formación de Iryo que estaba detenida sobre las vías.