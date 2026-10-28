"Tomar café me salvó la vida": el milagro tras la tragedia de trenes en España
Rafael se libró de viajar en el vagón destrozado en Toledo porque se demoró tomando un café. El trágico choque dejó 64 muertos y paralizó la alta velocidad.
28/10/2026 | 11:46Redacción Cadena 3
FOTO: Rafael y su testimonio que conmueve.
Un café a última hora se convirtió en la delgada línea entre la vida y la muerte. Rafael, amigo del hermano del periodista de Cadena 3 Chema Forte, evitó formar parte de la peor tragedia ferroviaria reciente en España gracias a un retraso fortuito que lo apartó del convoy maldito. "Ese amasijo de hierro, ese que está detrás era el vagón en el que debía haber ido. Tomar café me ha salvado la vida. Es terrible", expresó con conmoción mientras filmaba el desastre.
El devastador siniestro, ocurrido a la altura de la localidad toledana de Urda, dejó un saldo preliminar de al menos 64 personas fallecidas y más de 80 heridos, según el último reporte oficial del gobierno regional de Castilla-La Mancha.
El impacto se produjo cuando un tren AVE de Renfe embistió por la parte trasera a una formación de la compañía Iryo que se encontraba detenida sobre las vías por causas que aún se investigan.
La violencia de la colisión provocó que dos vagones se precipitaran por un terraplén, desatando una escena dantesca en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad.
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Las primeras imágenes tras el impacto entre el AVE y la formación de Iryo muestran la magnitud del desastre en Urda, donde hay al menos 39 muertos y decenas de heridos.
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Ante la magnitud del desastre, las autoridades desplegaron un vasto operativo de emergencia en la zona con bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, dotaciones de Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y unidades móviles de cuidados intensivos.
En paralelo, Adif y Renfe decretaron la suspensión total de la circulación ferroviaria de alta velocidad en todo el corredor Madrid-Andalucía hasta nuevo aviso.
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Juan, un chofer con 28 años de oficio en la Terminal de Córdoba, contó el escalofriante momento en el que dos pasajeros desaparecieron en pleno viaje.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en España? Un devastador siniestro ferroviario dejó al menos 64 personas fallecidas y más de 80 heridos.
¿Quién es Rafael? Rafael es un amigo del hermano del periodista de Cadena 3, Chema Forte, que evitó el desastre por un retraso.
¿Cuándo sucedió el siniestro? El siniestro ocurrió a última hora, aunque la fecha exacta no se menciona en el texto.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente tuvo lugar a la altura de la localidad toledana de Urda, en España.
¿Cómo se produjo el impacto? Un tren AVE de Renfe embistió por la parte trasera a un tren de la compañía Iryo que estaba detenido.
¿Por qué se suspendió la circulación ferroviaria? La circulación ferroviaria de alta velocidad se suspendió debido a la magnitud del desastre y las investigaciones en curso.