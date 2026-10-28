Residentes de Gaza observan elecciones en Israel con la esperanza de un cambio de gobierno

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — En el sur de la Franja de Gaza, donde los ataques aéreos israelíes continúan siendo habituales a pesar de un alto el fuego, los residentes de la ciudad de Jan Yunis observan atentamente los resultados de las elecciones de Israel, con la esperanza de que alguien, menos el primer ministro Benjamin Netanyahu, forme el próximo gobierno.

"Todas sus políticas hacia Gaza son duras, pero elegimos el mal menor", comenta Ayman Ahmed, un residente que expresa su deseo de que prevalezca el principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot. Ahmed señala que este último apoya la hoja de ruta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, la cual contempla desarmar al grupo miliciano Hamás e instaurar un nuevo gobierno respaldado por Estados Unidos. Sin embargo, este plan también exige que Israel retire sus fuerzas y permita que comience la reconstrucción.

La situación es alarmante, ya que la mayoría de los 2 millones de habitantes de Gaza siguen desplazados, viviendo en las ruinas de sus antiguos hogares o en precarios campamentos de tiendas de campaña. Netanyahu aceptó el plan de Trump, pero nunca lo llevó a cabo más allá de una retirada parcial y un aumento de la ayuda a cambio del regreso de los rehenes, vivos y muertos, retenidos por Hamás. Este plan ha permanecido en gran medida congelado durante casi un año.

En las calles llenas de escombros cerca del Hospital Nasser de la ciudad, Mohammed Abed comentó que una victoria de Netanyahu sería vista como un triunfo de su agenda, pero que no espera cambios significativos sin importar quién esté en el poder. Eisenkot, un exjefe militar, favorece respuestas duras contra los enemigos de Israel. "Una victoria de Eisenkot no cambiará drásticamente la situación, porque sus políticas son casi similares", indicó Abed. "Al final, será lo mismo".

Reflejando el pesimismo de Abed, dos ataques en Jan Yunis resultaron en la muerte de un hombre e hirieron al menos a otras seis personas el miércoles, según funcionarios de salud del Hospital Nasser. El ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Desde el inicio del alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025, más de 1.550 palestinos en Gaza han muerto a manos del ejército israelí, según el Ministerio de Salud del territorio. Este ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no distingue entre civiles y combatientes, aunque afirma que las mujeres y los niños representan aproximadamente la mitad de los fallecidos.

Militantes de Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, causando la muerte de alrededor de 1.200 personas y tomando 251 rehenes. La ofensiva de represalia de Israel resultó en la muerte de decenas de miles de palestinos y destruyó gran parte de Gaza.

Hasan al-Masri, quien fue desplazado de su hogar en Beit Hanoun, en el norte de Gaza, expresó su desesperanza ante la situación y su deseo de que las elecciones traigan cambios. "Rezamos a Dios para que estas elecciones nos traigan un resultado positivo", manifestó. "Hemos quedado completamente devastados; no queda nada. Han matado a nuestros hijos, destruido nuestros hogares, y todo lo que teníamos se ha ido".

A pesar de la crítica situación, el futuro de Gaza apenas fue un tema en la campaña electoral israelí, y el único candidato importante que habló a favor de la solución de dos Estados fue Yair Golan, líder del pequeño partido Demócratas.

Cuando se le preguntó si la posibilidad de un futuro Estado palestino era algo que la gente en Gaza esperaba, Ahmed respondió que "solo a la gente fuera de Gaza le importan estos temas" y que su principal preocupación era encontrar suficiente comida para comer. Sin embargo, teme que una victoria de Netanyahu traiga más guerra y, por ende, más sufrimiento. "Apoyamos cualquier esfuerzo para derrocar a Netanyahu", sostuvo.

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Toqa Ezzidin en El Cairo y David Rising en Bangkok contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.