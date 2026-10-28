Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 28 de octubre

En el contexto económico actual de Argentina, el dólar se ha convertido en un tema de gran interés para los ciudadanos. Este miércoles 28 de octubre, las distintas cotizaciones del dólar muestran una brecha significativa entre los diferentes tipos de cambio.

El dólar oficial se encuentra a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. Esta cotización es la que ofrece el Banco Nación y las entidades bancarias, y está regulada por el gobierno. Sin embargo, muchas personas y empresas recurren al dólar blue debido a las restricciones cambiarias que existen en el país.

En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta. Este valor es generalmente más alto que el oficial, reflejando la demanda del mercado negro y la percepción de riesgo en la economía argentina.

Además, las operaciones en la bolsa presentan otra opción: el dólar bolsa tiene una cotización de $1.556,30 para la compra y $1.560,90 para la venta, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra en $1.654,20 para la compra y $1.655,70 para la venta. Estos valores reflejan la capacidad de los inversores para obtener dólares a través de la compra-venta de acciones en el exterior.

Otro punto a considerar es el dólar cripto, que cotiza a $1.648,96 para la compra y $1.650,92 para la venta. Este tipo de cambio está vinculado al uso de criptomonedas y representa una alternativa en el mercado digital.

También es importante mencionar el dólar tarjeta, que se utiliza para compras en el exterior y actualmente tiene una cotización de $1.963 para la compra y $2.028 para la venta, incluyendo impuestos adicionales que se aplican a las transacciones con tarjetas de crédito.

Las diferencias entre estas cotizaciones reflejan la compleja situación económica del país, donde la inflación y la incertidumbre influyen fuertemente en los valores del dólar. La incertidumbre política, las decisiones gubernamentales y los conflictos socioeconómicos también impactan en la percepción del riesgo y, por ende, en la cotización del dólar.