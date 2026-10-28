Empieza una semana de paro en las facultades de la UNR, con medidas de docentes y no docentes

La docencia universitaria de Rosario profundiz su plan de lucha con una huelga de siete días consecutivos, que comienza este miércoles 28 de octubre y se extiende hasta el martes 3 de noviembre inclusive. La medida fue confirmada por la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en articulación con CONADU Histórica y otras organizaciones sindicales del país. El reclamo apunta al Gobierno nacional por el incumplimiento de la legislación sobre financiamiento universitario, aprobada en tres oportunidades por el Congreso y respaldada por la Justicia.

Entre los principales puntos del reclamo, los docentes exigen un aumento salarial inmediato del 32 %, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023. Además, solicitan el pago de una deuda equivalente a cinco masas salariales, que atribuyen al incumplimiento de la ley por parte del Estado nacional.

La tensión en el ámbito universitario se incrementó tras la realización de la V Marcha Federal Universitaria, el pasado 15 de octubre, y las denuncias por hechos de represión durante la movilización llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión del gremio rosarino se tomó luego del congreso extraordinario de CONADU, donde se resolvió no avanzar con un paro por tiempo indeterminado. En cambio, se definió una jornada nacional de huelga para el 28 de octubre, coincidente con el tratamiento del Presupuesto en la Cámara de Diputados, además de una nueva medida de fuerza con movilización cuando el proyecto sea debatido en el recinto.

No obstante, los representantes de la docencia de la UNR consideraron insuficiente el esquema de medidas acordado a nivel nacional y resolvieron intensificar el conflicto en Rosario, en función de los mandatos expresados por sus bases. De esta manera, impulsarán un cese total de actividades durante siete días consecutivos.

La continuidad del plan de lucha dependerá de las respuestas que brinde el Gobierno nacional a los reclamos salariales y presupuestarios del sector, en un escenario de creciente tensión entre las universidades públicas y las autoridades nacionales.