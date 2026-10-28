Boca y Argentinos, en la lucha por el título: ¿quiénes son los que persiguen en la tabla anual?

FOTO: Boca lidera en la tabla anual por tener mejor diferencia de gol que Argentinos Juniors.

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- La pelea por el título de Campeón de Liga, otorgado al primero de la tabla anual, ha entrado en su etapa decisiva y varios equipos mantienen la esperanza de terminar en la cima.

Con solo dos fechas restantes para definir este galardón, Boca y Argentinos Juniors se encuentran al frente, ambos con 57 puntos. Sin embargo, el "Xeneize" tiene una ventaja por su mejor diferencia de gol.

Los equipos que se encuentran en la lucha por el primer lugar no se detienen ahí. Rosario Central, que ha conseguido 19 de los últimos 21 puntos disponibles, ha alcanzado 56 unidades. Por su parte, Vélez goleó 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y llegó a 55 puntos.

Otros equipos que aún tienen posibilidades de consagrarse campeones dependen de resultados muy específicos. Instituto de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza tienen 53 puntos cada uno, mientras que River cuenta con 52 y Gimnasia y Esgrima La Plata suma 51.

Estos últimos cuatro conjuntos necesitan ganar sus próximos dos partidos y esperar que los de arriba experimenten un inesperado descenso en su rendimiento.