Una camioneta se incrustó contra una cabina de gas en Juan José Paso y avenida Alberdi
El impacto obligó a evacuar preventivamente una galería comercial y un edificio. Litoral Gas interrumpió el suministro y confirmó que la situación estaba controlada, sin fugas ni riesgos.
28/10/2026 | 10:14Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.
El siniestro ocurrió en la esquina de Juan José Paso y avenida Alberdi. Bomberos y personal de Litoral Gas intervinieron en el lugar y evacuaron preventivamente una galería y un edificio. El suministro fue interrumpido y confirmaron que no había fugas ni riesgos.
Una camioneta Chevrolet impactó contra una pared junto al Banco Nación y rompió las cabinas de los medidores de gas ubicadas entre una galería comercial y un edificio de Rosario. El hecho motivó la evacuación preventiva de las personas que se encontraban en ambos espacios.
FOTO: Trabajos en Juan José Paso y Avenida Alberdi.
Bomberos acudieron al lugar y utilizaron agua de manera preventiva para retirar el vehículo. En un primer momento, se registró una importante pérdida de gas y los equipos trabajaron para controlarla. Una mujer que fue asistida por una ambulancia no sufrió lesiones, aunque estaba nerviosa por lo ocurrido.
FOTO: Trabajos en Juan José Paso y Avenida Alberdi.
Luego, un responsable de Litoral Gas informó que la situación estaba controlada. “No hay fugas, no hay riesgos, está todo controlado”, aseguró, y explicó que estaban realizando tareas para anular el servicio que ingresaba a la cabina de regulación. El suministro fue interrumpido mientras continuaban los trabajos.
Por el operativo, permanecía cortada la circulación sobre avenida Alberdi, entre Juan José Paso y Reconquista. En tanto, Juan José Paso seguía habilitada al tránsito.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un siniestro por el impacto de una camioneta Chevrolet contra una pared junto al Banco Nación.
¿Quién intervino? Bomberos y personal de Litoral Gas intervinieron en el lugar.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde tuvo lugar? En la esquina de Juan José Paso y avenida Alberdi, en Rosario.
¿Cómo se manejó la situación? Se evacuaron preventivamente una galería y un edificio, y se interrumpió el suministro de gas.
¿Por qué se cortó la circulación? Debido al operativo de emergencia, la circulación sobre avenida Alberdi fue cortada.