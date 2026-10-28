Una camioneta se incrustó contra una cabina de gas en Juan José Paso y avenida Alberdi

El siniestro ocurrió en la esquina de Juan José Paso y avenida Alberdi. Bomberos y personal de Litoral Gas intervinieron en el lugar y evacuaron preventivamente una galería y un edificio. El suministro fue interrumpido y confirmaron que no había fugas ni riesgos.

Una camioneta Chevrolet impactó contra una pared junto al Banco Nación y rompió las cabinas de los medidores de gas ubicadas entre una galería comercial y un edificio de Rosario. El hecho motivó la evacuación preventiva de las personas que se encontraban en ambos espacios.

FOTO: Trabajos en Juan José Paso y Avenida Alberdi.

Bomberos acudieron al lugar y utilizaron agua de manera preventiva para retirar el vehículo. En un primer momento, se registró una importante pérdida de gas y los equipos trabajaron para controlarla. Una mujer que fue asistida por una ambulancia no sufrió lesiones, aunque estaba nerviosa por lo ocurrido.

FOTO: Trabajos en Juan José Paso y Avenida Alberdi.

Luego, un responsable de Litoral Gas informó que la situación estaba controlada. “No hay fugas, no hay riesgos, está todo controlado”, aseguró, y explicó que estaban realizando tareas para anular el servicio que ingresaba a la cabina de regulación. El suministro fue interrumpido mientras continuaban los trabajos.

Por el operativo, permanecía cortada la circulación sobre avenida Alberdi, entre Juan José Paso y Reconquista. En tanto, Juan José Paso seguía habilitada al tránsito.

Informe de Fernando Carrafiello.