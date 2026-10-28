Choque entre un colectivo de la línea 102 roja y una camioneta en el centro de Rosario
Al menos cuatro personas habrían quedado tendidas en la calle tras el impacto. Una mujer se habría golpeado la cabeza y personal del SIES acudió al lugar para asistir a los involucrados.
28/10/2026 | 14:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Accidente en San Luis entre Dorrego e Italia.
Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 102 roja y una camioneta interrumpió el tránsito en San Luis y Dorrego, en el centro de Rosario.
Según el aviso recibido, al menos cuatro personas estaban caídas y no podían levantarse. Todas se encontraban conscientes y una mujer habría sufrido un golpe en la cabeza.
Personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) trabajaban en el lugar. Por el momento, se desconoce cómo ocurrió el accidente y no se informó oficialmente sobre el estado de salud de los involucrados.
Información en desarrollo...
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 102 roja y una camioneta interrumpió el tránsito.
¿Quiénes estaban involucrados? Al menos cuatro personas, incluyendo una mujer que sufrió un golpe en la cabeza.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la intersección de San Luis y Dorrego, en el centro de Rosario.
¿Cómo se está manejando la situación? Personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) están trabajando en el lugar.