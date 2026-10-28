Choque entre un colectivo de la línea 102 roja y una camioneta en el centro de Rosario

Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 102 roja y una camioneta interrumpió el tránsito en San Luis y Dorrego, en el centro de Rosario.

Según el aviso recibido, al menos cuatro personas estaban caídas y no podían levantarse. Todas se encontraban conscientes y una mujer habría sufrido un golpe en la cabeza.

Personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) trabajaban en el lugar. Por el momento, se desconoce cómo ocurrió el accidente y no se informó oficialmente sobre el estado de salud de los involucrados.

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