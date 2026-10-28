En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Choque entre un colectivo de la línea 102 roja y una camioneta en el centro de Rosario

Al menos cuatro personas habrían quedado tendidas en la calle tras el impacto. Una mujer se habría golpeado la cabeza y personal del SIES acudió al lugar para asistir a los involucrados.

28/10/2026 | 14:20Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Accidente en San Luis entre Dorrego e Italia.

FOTO: Accidente en San Luis entre Dorrego e Italia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 102 roja y una camioneta interrumpió el tránsito en San Luis y Dorrego, en el centro de Rosario.

Según el aviso recibido, al menos cuatro personas estaban caídas y no podían levantarse. Todas se encontraban conscientes y una mujer habría sufrido un golpe en la cabeza.

Personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) trabajaban en el lugar. Por el momento, se desconoce cómo ocurrió el accidente y no se informó oficialmente sobre el estado de salud de los involucrados.

Información en desarrollo...

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 102 roja y una camioneta interrumpió el tránsito.

¿Quiénes estaban involucrados? Al menos cuatro personas, incluyendo una mujer que sufrió un golpe en la cabeza.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la intersección de San Luis y Dorrego, en el centro de Rosario.

¿Cómo se está manejando la situación? Personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) están trabajando en el lugar.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf