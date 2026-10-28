River Plate avanza a semifinales de la Messi Cup tras vencer a Flamengo y Boca queda eliminado

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- River Plate se impuso 2-1 ante Flamengo, asegurando su lugar como el único club argentino en las semifinales de la Copa de Oro de la Messi Cup. En contraste, Boca Juniors fue eliminado tras perder contra el Ajax. Aunque Newell's Old Boys también llegó a esta etapa, lo hizo en la Copa de Plata.

El equipo sub-16 de River, ubicado en el barrio de Núñez, se encuentra a un paso de alcanzar la final del torneo organizado por el excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y su productora. El próximo desafío será contra el Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre, a las 16:00 (hora argentina), en Miami, en las instalaciones del Inter Miami CF Stadium. Por su parte, Palmeiras se enfrentará al Ajax el mismo día, pero a las 18:00 (hora argentina).

Newell's busca el premio consuelo en Miami tras vencer 2-0 a Independiente del Valle de Ecuador. Su próximo rival será el Chelsea de Inglaterra, el mismo sábado a las 13:00. La otra semifinal en la Copa de Plata será entre Arsenal y UE Cornellà.

La trayectoria de River en esta edición de la Messi Cup comenzó con un empate sin goles ante las inferiores del Chelsea F.C. en la primera fecha del Grupo A. Posteriormente, el equipo demostró su calidad al vencer 2-0 al Ajax, gracias a un doblete del juvenil Heraldo "Pepo" Fiorotto. En la tercera fecha, River se impuso 3-1 ante el Inter de Milán, con goles de H. Fiorotto, Ignacio Serra y Jorge Ibarra.

En los cuartos de final, River superó a Flamengo por 2-1, con tantos de Bautista Agustín Burgueño y Jorge Ibarra, logrando así su clasificación a las semifinales de la Messi Cup.

En cuanto a la trayectoria de Newell's, el club inició su participación con una victoria 1-0 sobre Arsenal de Inglaterra, pero luego empató 1-1 con Palmeiras y perdió 2-0 contra Barcelona, lo que lo dejó en tercer lugar del Grupo B. Sin embargo, se clasificaron a la Copa de Plata, donde vencieron a Independiente del Valle y ahora buscan el título en Miami.

La Messi Cup, que se disputa por segundo año consecutivo, comenzó el 25 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre, con un total de 16 equipos en competencia, todos en la categoría Sub-16. El torneo está dividido en cuatro grupos (A, B, C y D) y los dos primeros de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria de la Copa de Oro, mientras que los terceros y cuartos participan en la Copa de Plata.