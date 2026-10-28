Platense eliminó por penales a Atlético Tucumán y es el primer finalista de la Copa Argentina

Platense se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa Argentina. Este miércoles, el equipo de Vicente López eliminó a Atlético Tucumán por 5-4 en la definición por penales, luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

El Decano se había puesto en ventaja a través de Renzo Tesuri, a los 36 minutos del primer tiempo, pero Nicolás Retamar estableció la igualdad para el Calamar a los 13 minutos del complemento. En una semifinal pareja, ninguno de los dos logró desnivelar el marcador y la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

En la tanda, Platense convirtió sus cinco remates y Juan Pablo Cozzani atajó el disparo de Gabriel Compagnucci para sellar el pase a la definición del certamen.

Tesuri adelantó al Decano y Retamar igualó para Platense

Atlético Tucumán abrió el marcador a los 36 minutos de la primera etapa. La jugada nació de un centro de Juan Infante desde la izquierda que encontró a Renzo Tesuri sin marca dentro del área. El delantero controló la pelota y definió cruzado ante la salida de Cozzani para establecer el 1-0.

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¡EL DECANO ABRIÓ EL MARCADOR! A los 36', Tesuri puso el 1-0 ante Platense en las semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/1iFDYhAxg8 — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2026

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Con la ventaja, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni intentó administrar el resultado y contener las aproximaciones de Platense, que buscó el empate con remates de Gonzalo Lencina y centros de Juan Gauto.

Sin embargo, el Calamar encontró la igualdad en el segundo tiempo. A los 13 minutos, Nicolás Retamar conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Tomás Silva y puso el 1-1.

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¡LO EMPATÓ EL CALAMAR! A los 59', Retamar puso el 1-1 ante Atlético Tucumán en las semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/DetX0WR8f9 — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2026

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Después del empate, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la clasificación durante el tiempo reglamentario, pero no consiguieron convertir. Víctor Cuesta contó con una chance para Platense, mientras que Atlético Tucumán respondió con intentos de Julián Fernández y Leandro Díaz.

Cozzani atajó el penal decisivo

La definición desde los doce pasos terminó favoreciendo a Platense, que tuvo eficacia perfecta en sus cinco ejecuciones.

Agustín Lagos, Franco Zapiola, Bruno Sepúlveda, Ignacio Vázquez y Guido Mainero convirtieron sus remates. Por el lado de Atlético Tucumán, Alexis Canelo, Rodrigo Granillo, Clever Ferreira y Lautaro Godoy anotaron, pero Gabriel Compagnucci no pudo superar a Cozzani en el quinto turno.

El arquero del Calamar contuvo ese disparo y aseguró el triunfo por 5-4, en una nueva definición favorable para el equipo bonaerense durante esta edición del torneo.

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El camino de Platense hasta la final

El Calamar construyó su clasificación con varias actuaciones determinantes en las instancias eliminatorias.

En los 16avos de final, superó a San Martín de San Juan por penales tras igualar sin goles. Luego eliminó a Instituto de Córdoba, también desde los doce pasos, después de empatar 1-1. En cuartos de final, venció 1-0 a Estudiantes de La Plata y este miércoles dejó en el camino a Atlético Tucumán para meterse en la definición.

El Decano, por su parte, había llegado a la semifinal tras superar a Sportivo Barracas por 2-1, a Talleres de Córdoba por 3-0 y a Independiente por 4-0. En cuartos, eliminó al último campeón, Independiente Rivadavia, luego de empatar 1-1 y ganar 3-2 en los penales.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Argentina?

Con la clasificación de Platense, quedó definido el primer finalista de la edición 2026. El equipo de Vicente López deberá esperar por el ganador de la otra semifinal, que disputarán Boca y Banfield.

La final de la Copa Argentina está programada para el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Platense buscará coronar una campaña histórica con el primer título de Copa Argentina de su historia, mientras aguarda conocer a su rival para el partido decisivo.