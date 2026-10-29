Rosario reúne a 43 grandes empresas en una ronda de negocios vinculada al RIGI

La Estación Fluvial de Rosario será sede este jueves de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro que buscará vincular a proveedores argentinos con grandes proyectos de minería, industria e infraestructura. La actividad se desarrollará durante toda la jornada, con 43 empresas operadoras y más de 2.100 reuniones de negocios agendadas entre grandes compañías y proveedores.

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La apertura está prevista para las 9 y contará con la participación del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Además, a las 11 se realizará la segunda Mesa Federal Minera, con la presencia de Karina Milei y representantes de provincias vinculadas con esa actividad, en un espacio destinado a coordinar políticas y promover inversiones en el sector.

Durante la jornada, las empresas participantes presentarán sus necesidades de abastecimiento y las oportunidades para incorporar proveedores nacionales a sus cadenas de valor. También habrá paneles con gobernadores, espacios de vinculación comercial, herramientas de financiamiento y asistencia técnica para mejorar la competitividad industrial. Según los datos difundidos por el Gobierno nacional, de los 23 proyectos aprobados bajo el RIGI, el 86% de las inversiones se destina a empresas nacionales y más de 1.200 proveedores participan con bienes y servicios.