Rosario reúne a 43 grandes empresas en una ronda de negocios vinculada al RIGI
Luis Caputo, Diego Santilli, Maximiliano Pullaro y Karina Milei participarán del encuentro en la Estación Fluvial, que prevé más de 2.100 reuniones comerciales para integrar firmas argentinas a grandes inversiones.
29/10/2026 | 06:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
La Estación Fluvial de Rosario será sede este jueves de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro que buscará vincular a proveedores argentinos con grandes proyectos de minería, industria e infraestructura. La actividad se desarrollará durante toda la jornada, con 43 empresas operadoras y más de 2.100 reuniones de negocios agendadas entre grandes compañías y proveedores.
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Producción y negocios. Caputo, Karina Milei y Santilli estarán este jueves en Rosario para la ronda de negocios del RIGI
Los funcionarios nacionales participarán el jueves 29 por la mañana del encuentro en la Estación Fluvial. La convocatoria reunirá a 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas para vincular inversiones con proveedores industriales.
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La apertura está prevista para las 9 y contará con la participación del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Además, a las 11 se realizará la segunda Mesa Federal Minera, con la presencia de Karina Milei y representantes de provincias vinculadas con esa actividad, en un espacio destinado a coordinar políticas y promover inversiones en el sector.
Durante la jornada, las empresas participantes presentarán sus necesidades de abastecimiento y las oportunidades para incorporar proveedores nacionales a sus cadenas de valor. También habrá paneles con gobernadores, espacios de vinculación comercial, herramientas de financiamiento y asistencia técnica para mejorar la competitividad industrial. Según los datos difundidos por el Gobierno nacional, de los 23 proyectos aprobados bajo el RIGI, el 86% de las inversiones se destina a empresas nacionales y más de 1.200 proveedores participan con bienes y servicios.
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¿Qué evento se llevará a cabo en la Estación Fluvial de Rosario? La primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
¿Quiénes participarán en la apertura del evento? Luis Caputo, Diego Santilli y Maximiliano Pullaro.
¿Cuándo está programada la apertura del evento? La apertura está prevista para las 9 de la mañana.
¿Qué se busca lograr con la Ronda de Negocios? Vincular a proveedores argentinos con grandes proyectos de minería, industria e infraestructura.
¿Cuántos proyectos están aprobados bajo el RIGI? Hay 23 proyectos aprobados, de los cuales el 86% de las inversiones se destina a empresas nacionales.