FOTO: Condenan a Santos Regis y Codazzi por la sustracción de un menor en Corrientes

El Tribunal de Juicio de Goya condenó a Josías Santos Regis y a José Alejandro Fernández Codazzi por la sustracción de un menor en Corrientes en mayo de este año. Tras el fallo, se determinó que el padre del niño permanezca detenido, mientras que el abogado fue liberado.

Los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Claudio Venialgo y Jorge Antonio Carbone anunciaron el veredicto el 28 de octubre, después de escuchar a los imputados y los alegatos finales de las partes.

Se estableció que Santos Regis era responsable de la tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía, además de la sustracción del niño "N", por lo que recibió una condena de 15 años de prisión y se mantuvo su prisión preventiva.

En cuanto a Codazzi, fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión por encubrimiento, y se dispuso su libertad hasta que la condena sea efectiva, dado que no se consideró que existiera riesgo de fuga.

Para evitar que regresara a la cárcel, se estableció que el abogado deberá presentarse semanalmente ante la Fiscalía y se le impuso una prohibición de salir de la provincia y del país.

Los alegatos de las partes

El fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, Javier Gustavo Mosquera, pidió un veredicto de culpabilidad para ambos acusados.

Para Santos Regis, la acusación incluyó la tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y la intención de causar sufrimiento a su pareja, además de la sustracción de menores. En sus alegatos, el fiscal solicitó una pena de veinte años de prisión.

Respecto a Codazzi, se solicitó que fuera declarado culpable de encubrimiento agravado y sustracción de menores como partícipe necesario, pidiendo una pena de cinco años de prisión.

Los fundamentos del Tribunal

Al comunicar el veredicto, el Tribunal consideró probada la responsabilidad de Santos Regis en la tentativa de homicidio y la sustracción del menor, subrayando que los progenitores pueden ser responsables de este delito.

Sobre Codazzi, el Tribunal descartó su participación en la sustracción, argumentando que el hecho ocurrió antes de su contacto con Santos Regis, aunque sí se encontró su culpabilidad en el encubrimiento de la tentativa de homicidio.

El hecho investigado

La causa se originó el 3 de mayo de 2026, cuando Santos Regis, según la acusación, ingresó a una vivienda en calle Juan Pujol al 1900 de Esquina, donde se realizaba una ceremonia de temazcal, y disparó al menos cuatro veces contra Julio Javier Nievas, quien resultó gravemente herido pero logró sobrevivir.

Después del ataque, Santos Regis tomó a su hijo de seis años y se trasladó al paraje El Duraznillo, donde permaneció hasta su detención el 5 de mayo. Durante la búsqueda, se activó el Alerta Sofía.

El 5 de mayo, se reportó que el niño estaba a salvo y en buen estado de salud.