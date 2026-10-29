En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

El sorteo número 13071 de la quiniela turista se realizó el jueves 29 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7861, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Escopeta)".

29/10/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 13071 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7861, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Escopeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7861
2° 6512
3° 3302
4° 2942
5° 0234
6° 3231
7° 5716
8° 5368
9° 9955
10° 2116
11° 4358
12° 3328
13° 4700
14° 3810
15° 6792
16° 8945
17° 1264
18° 1866
19° 0933
20° 4000

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13071 de la quiniela turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 29 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7861.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Escopeta).

¿Cuáles son los primeros cinco números?
Los primeros cinco números son 7861, 6512, 3302, 2942 y 0234.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf