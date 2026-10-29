Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.
El sorteo número 13071 de la quiniela turista se realizó el jueves 29 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7861, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Escopeta)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13071 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7861, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Escopeta).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7861
2° 6512
3° 3302
4° 2942
5° 0234
6° 3231
7° 5716
8° 5368
9° 9955
10° 2116
11° 4358
12° 3328
13° 4700
14° 3810
15° 6792
16° 8945
17° 1264
18° 1866
19° 0933
20° 4000
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13071 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 29 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7861.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Escopeta).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
Los primeros cinco números son 7861, 6512, 3302, 2942 y 0234.