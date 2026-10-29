Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

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El número de sorteo 13071 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7861, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Escopeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7861

2° 6512

3° 3302

4° 2942

5° 0234

6° 3231

7° 5716

8° 5368

9° 9955

10° 2116

11° 4358

12° 3328

13° 4700

14° 3810

15° 6792

16° 8945

17° 1264

18° 1866

19° 0933

20° 4000