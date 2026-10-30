Es venezolano, tiene novia argentina y prefiere un revés a Trump: "Me preocupa una deportación"

En la previa de las elecciones de medio término en Estados Unidos, Vladimir Toro contó cómo es su vida en Washington, donde trabaja como repartidor. Aunque asegura que puede ahorrar y cubrir sus gastos, teme que las políticas migratorias afecten su permanencia en el país.

Vladimir Toro es venezolano y trabaja como repartidor. Se fue de su país en busca de mejores oportunidades económicas y eligió Estados Unidos porque, según explicó, encontró más posibilidades de trabajo y de progreso. “La economía es mejor, hay más abundancia, más dinero. Mi país está muy feo para vivir, para trabajar, para lo que sea”, contó.

Su vida cotidiana, según relató, transcurre sin grandes dificultades económicas. Aseguró que los ingresos le alcanzan para cubrir sus necesidades, ahorrar y ayudar a su pareja. También destacó que puede comer las tres comidas del día y que el dinero le rinde. Su novia es argentina, oriunda de Buenos Aires, y llevan alrededor de seis meses de relación. Actualmente conviven en Arlington.

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Aunque reconoció que no sigue de cerca la campaña electoral ni tiene demasiado conocimiento sobre las elecciones legislativas del próximo martes, expresó su deseo de que Donald Trump pierda. “Me gustaría que pierda Trump para que sea mejor la inmigración aquí y todo eso”, sostuvo.

Su principal preocupación no pasa por el costo de vida ni por la posibilidad de llegar a fin de mes, sino por las medidas migratorias. “Mi preocupación es una deportación, que lo agarren a uno por ahí. Toda esta realidad, lo que ha pasado, es muy maluco”, expresó. Así, su mirada sobre la elección está atravesada por el temor a perder la posibilidad de seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos.

Hernán Funes, enviado especial a Washington.