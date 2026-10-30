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Un nene de un año está grave tras ser atropellado por su padre cuando entraba al garaje

El dramático episodio ocurrió este viernes en el norte de la capital provincial. El hombre no habría advertido la presencia del pequeño al realizar la maniobra. Fue derivado al hospital Alassia.

30/10/2026 | 17:12Redacción Cadena 3

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Hospital de Niños Orlando Alassia, Santa Fe capital.

FOTO: Hospital de Niños Orlando Alassia, Santa Fe capital.

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  1.

    Audio. Nene de un año sufre graves lesiones tras ser atropellado por su padre en Santa Fe

    Panorama Federal

    Episodios

Un nene de un año sufrió lesiones de gravedad luego de ser atropellado accidentalmente por su propio padre mientras realizaba una maniobra para ingresar el automóvil al garaje de su vivienda, en la ciudad de Santa Fe.

El episodio ocurrió este viernes en una casa del barrio René Favaloro, ubicado en el norte de la capital provincial. Por motivos que se intentan establecer, el hombre no habría advertido la presencia del pequeño cuando ingresaba el vehículo a la cochera y terminó embistiéndolo.

Ante la gravedad de lo sucedido, el padre trasladó inmediatamente al niño en el automóvil hasta el hospital Iturraspe, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, debido a las lesiones que presentaba, fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

Los profesionales constataron que el pequeño sufrió una fractura de cráneo y escoriaciones como consecuencia del impacto. El caso generó preocupación por la corta edad de la víctima y la gravedad de las heridas.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente doméstico.

Informe de Emiliano Guardia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un niño de un año fue atropellado accidentalmente por su padre al ingresar el automóvil al garaje.

¿Quiénes están involucrados? El niño y su padre, así como los hospitales Iturraspe y Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este viernes.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En una casa del barrio René Favaloro, en Santa Fe.

¿Cómo fue el accidente? El padre no vio al niño al maniobrar para ingresar el vehículo al garaje.

¿Por qué es relevante? El caso genera preocupación debido a la gravedad de las lesiones del niño y su corta edad.

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