Un nene de un año está grave tras ser atropellado por su padre cuando entraba al garaje

Un nene de un año sufrió lesiones de gravedad luego de ser atropellado accidentalmente por su propio padre mientras realizaba una maniobra para ingresar el automóvil al garaje de su vivienda, en la ciudad de Santa Fe.

El episodio ocurrió este viernes en una casa del barrio René Favaloro, ubicado en el norte de la capital provincial. Por motivos que se intentan establecer, el hombre no habría advertido la presencia del pequeño cuando ingresaba el vehículo a la cochera y terminó embistiéndolo.

Ante la gravedad de lo sucedido, el padre trasladó inmediatamente al niño en el automóvil hasta el hospital Iturraspe, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, debido a las lesiones que presentaba, fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

Los profesionales constataron que el pequeño sufrió una fractura de cráneo y escoriaciones como consecuencia del impacto. El caso generó preocupación por la corta edad de la víctima y la gravedad de las heridas.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente doméstico.

Informe de Emiliano Guardia.