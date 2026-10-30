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Detienen a un guardiacárcel acusado de ingresar 5 celulares para el call center tumbero de Bouwer

El subayudante Luciano Rafael Brito habría cobrado un millón de pesos para introducir cinco teléfonos Samsung al penal y entregárselos al interno Nicolás Kademian. Ambos fueron detenidos e imputados por cohecho.

30/10/2026 | 17:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Detienen a 10 guardiacárceles en Bouwer por golpear a una interna.

FOTO: Detienen a 10 guardiacárceles en Bouwer por golpear a una interna.

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Un subayudante del Servicio Penitenciario de Córdoba fue detenido, acusado de cobrar un millón de pesos para ingresar cinco teléfonos celulares a la cárcel de Bouwer y entregárselos a un interno. La causa también derivó en la detención e imputación del preso que habría acordado la maniobra.

Se trata de Luciano Rafael Brito, acusado de cohecho pasivo, y de Nicolás Kademian, imputado por cohecho activo. La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Franco Mondino.

El caso se inició a partir de una requisa realizada en el Complejo Penitenciario Nº 1 Reverendo Padre Luchesse. Los controles internos permitieron detectar cinco dispositivos en poder del detenido y dieron lugar a la intervención de la Justicia.

Según la investigación, Kademian, alojado en el módulo MX1, habría acordado con Brito el ingreso de los teléfonos a cambio de dinero.

Cómo habría sido la maniobra

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el guardiacárcel habría recibido los cinco celulares de personas que todavía no fueron identificadas en inmediaciones de la rotonda Las Flores, en el cruce de las avenidas Armada Argentina y Vélez Sarsfield, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

La entrega al interno se habría concretado el 19 de octubre, alrededor de las 13, cuando Brito se encontraba de servicio en el módulo MX1.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: La cárcel de Bouwer, desde arriba. (Archivo).

/Fin Código Embebido/

En ese momento, según la hipótesis de los investigadores, el agente habría recibido de Kademian otros 510.000 pesos en efectivo, correspondientes al saldo de la suma que habían acordado previamente por el ingreso de los dispositivos.

La investigación apunta a que el monto total de la operación habría sido de un millón de pesos.

Secuestraron más de $1,2 millones y cinco teléfonos Samsung

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un total de $1.221.250. Parte del dinero fue encontrado dentro del automóvil en el que se trasladaba el penitenciario.

También incautaron los cinco teléfonos celulares, todos de la marca Samsung. Según se informó, los dispositivos no tenían tarjetas SIM ni memorias extraíbles.

Desde el Servicio Penitenciario indicaron que el procedimiento fue realizado por directivos del módulo y personal de las áreas de Investigaciones, Análisis e Inteligencia. Tras reunir los elementos, las autoridades dieron intervención al Ministerio Público Fiscal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La institución no tolerará actos de corrupción ni conductas que vulneren sus deberes y responsabilidades”, expresaron desde el organismo, que destacó la importancia de los controles diarios para garantizar la seguridad dentro de los establecimientos.

Informe de Juan Federico.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido en el caso?
Luciano Rafael Brito, un subayudante del Servicio Penitenciario de Córdoba, y Nicolás Kademian, un interno.

¿Cuánto dinero se cobró por el ingreso de los teléfonos?
Se cobró un total de un millón de pesos por ingresar cinco teléfonos celulares.

¿Dónde ocurrió la entrega de los celulares?
La entrega se realizó en inmediaciones de la rotonda Las Flores, en Córdoba.

¿Qué se secuestró durante la investigación?
Se secuestraron más de $1,2 millones y cinco teléfonos de la marca Samsung.

¿Cuál es el objetivo de la investigación?
Determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer si hubo más personas en la entrega de los teléfonos.

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