Detienen a un guardiacárcel acusado de ingresar 5 celulares para el call center tumbero de Bouwer

FOTO: Detienen a 10 guardiacárceles en Bouwer por golpear a una interna.

Un subayudante del Servicio Penitenciario de Córdoba fue detenido, acusado de cobrar un millón de pesos para ingresar cinco teléfonos celulares a la cárcel de Bouwer y entregárselos a un interno. La causa también derivó en la detención e imputación del preso que habría acordado la maniobra.

Se trata de Luciano Rafael Brito, acusado de cohecho pasivo, y de Nicolás Kademian, imputado por cohecho activo. La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Franco Mondino.

El caso se inició a partir de una requisa realizada en el Complejo Penitenciario Nº 1 Reverendo Padre Luchesse. Los controles internos permitieron detectar cinco dispositivos en poder del detenido y dieron lugar a la intervención de la Justicia.

Según la investigación, Kademian, alojado en el módulo MX1, habría acordado con Brito el ingreso de los teléfonos a cambio de dinero.

Cómo habría sido la maniobra

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el guardiacárcel habría recibido los cinco celulares de personas que todavía no fueron identificadas en inmediaciones de la rotonda Las Flores, en el cruce de las avenidas Armada Argentina y Vélez Sarsfield, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

La entrega al interno se habría concretado el 19 de octubre, alrededor de las 13, cuando Brito se encontraba de servicio en el módulo MX1.

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FOTO: La cárcel de Bouwer, desde arriba. (Archivo).

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En ese momento, según la hipótesis de los investigadores, el agente habría recibido de Kademian otros 510.000 pesos en efectivo, correspondientes al saldo de la suma que habían acordado previamente por el ingreso de los dispositivos.

La investigación apunta a que el monto total de la operación habría sido de un millón de pesos.

Secuestraron más de $1,2 millones y cinco teléfonos Samsung

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un total de $1.221.250. Parte del dinero fue encontrado dentro del automóvil en el que se trasladaba el penitenciario.

También incautaron los cinco teléfonos celulares, todos de la marca Samsung. Según se informó, los dispositivos no tenían tarjetas SIM ni memorias extraíbles.

Desde el Servicio Penitenciario indicaron que el procedimiento fue realizado por directivos del módulo y personal de las áreas de Investigaciones, Análisis e Inteligencia. Tras reunir los elementos, las autoridades dieron intervención al Ministerio Público Fiscal.

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A partir de controles efectuados por el Servicio Penitenciario de Córdoba, se lograron detectar cinco teléfonos celulares en Complejo Penitenciario Nº 1 Reverendo Padre Luchesse. El hecho derivó en una investigación interna y la posterior detención e imputación de un agente penitenciario y un alojado. El procedimiento fue resultado del trabajo de los directivos del Módulo Penitenciario, y las áreas de Investigaciones, Análisis e Inteligencia, que reunieron elementos probatorios y dieron intervención al Ministerio Público Fiscal. El SPC mantiene una política de control permanente y colaboración con la Justicia para detectar, investigar y denunciar cualquier conducta delictiva dentro de los establecimientos penitenciarios. La institución no tolerará actos de corrupción ni conductas que vulneren sus deberes y responsabilidades. El compromiso con la legalidad y la transparencia es permanente. El Servicio Penitenciario de Córdoba trabaja todos los días para garantizar la seguridad dentro de los establecimientos y contribuir, desde ese lugar, a la protección de todos los ciudadanos. — Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) October 30, 2026

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“La institución no tolerará actos de corrupción ni conductas que vulneren sus deberes y responsabilidades”, expresaron desde el organismo, que destacó la importancia de los controles diarios para garantizar la seguridad dentro de los establecimientos.

Informe de Juan Federico.