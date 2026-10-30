Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, el clima en Córdoba se caracteriza por un ambiente cálido y agradable. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica similar de 24°. La humedad se encuentra en un 47%, lo que contribuye a un día cómodo para las actividades al aire libre. Además, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 15° y una máxima que podría alcanzar los 29°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el pronóstico extendido, se anticipan cambios en el clima en los próximos días. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, con probabilidad de lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 27°, también con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 28°, con lluvias ligeras. Para el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 31°, con lluvias moderadas nuevamente. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con lluvias ligeras.

En resumen, este viernes 30 de octubre se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en Córdoba, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones climáticas que se avecinan para el fin de semana.