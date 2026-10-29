Aleart, tras la aprobación de las apps: "Logramos imponer las ideas de la libertad"

FOTO: Se aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte en el Concejo de Rosario

Tras la aprobación de la regulación de las aplicaciones de transporte en Rosario, el concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart destacó los cambios incorporados durante la negociación legislativa y aseguró que su espacio logró modificar varios de los puntos centrales del proyecto impulsado por el intendente.

En declaraciones a Cadena 3, el edil recordó que su bloque había presentado una iniciativa propia en febrero y cuestionó las dificultades iniciales para abrir la discusión. “Nos costó mucho hacerle entender al intendente, primero, que habilite el debate en el Concejo. Nosotros presentamos nuestro proyecto en el mes de febrero y el debate estaba totalmente cerrado”, afirmó.

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Aleart también hizo referencia a las multas aplicadas a conductores que trabajaban con aplicaciones, los vehículos trasladados al corralón y los controles a pasajeros. Según sostuvo, durante ese período hubo sanciones de hasta 2,5 millones de pesos. En ese sentido, agradeció a los trabajadores que acercaron sus testimonios para instalar el tema en la agenda legislativa.

Sobre el resultado de la votación, el concejal destacó especialmente que no se incorporara una tarifa mínima para los viajes ni una tasa específica para las plataformas. “Dieron el brazo a torcer y se habilitaron las aplicaciones sin tarifa mínima”, señaló. Y agregó: “Tarifa mínima no, tarifa libre”.

Para Aleart, establecer un piso tarifario hubiera alterado el funcionamiento de un sistema basado en acuerdos entre particulares. También consideró que una tasa adicional habría encarecido el servicio.

Otro de los puntos que destacó fue la condonación de las multas aplicadas a taxistas, remiseros y conductores particulares por utilizar aplicaciones. Según explicó, el beneficio alcanzará a todos esos trabajadores y no solamente a quienes prestaban servicios mediante taxis y remises.

Todas las multas van a ser condonadas para todos, como corresponde”, afirmó.

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De todos modos, el concejal advirtió que su espacio mantiene diferencias con algunos aspectos de la regulación. Uno de ellos es la exigencia de licencia profesional para los conductores. Aleart sostuvo que, por el momento, tendrán un año para trabajar sin ese requisito, período durante el cual buscarán que se elimine definitivamente.

“Vamos a seguir insistiendo en que no se pida nunca más el carnet profesional para las aplicaciones”, expresó. Como argumento, señaló que esa exigencia dejaría afuera a menores de 21 años, mayores de 65 y personas con determinadas discapacidades que no podrían acceder a esa categoría de licencia.

También mencionó como una de las cuestiones pendientes la habilitación del transporte de pasajeros en motocicletas. Al respecto, indicó que su bloque presentó un nuevo proyecto para insistir con esa modalidad.

“Los conductores van a poder trabajar en libertad, tranquilos, y los usuarios van a poder movilizarse también en libertad”, afirmó. Además, cuestionó los controles que, según describió, obligaban a algunos pasajeros a sentarse adelante del vehículo para evitar sospechas sobre el uso de aplicaciones.

Entrevista de Franco Giacometti.