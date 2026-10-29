Falleció Patrick Stewart, famoso por su papel como Profesor X en X-Men, a los 86 años

FOTO: Murió Patrick Stewart a los 86 años: reconocido por su rol como "Profesor X" en X-Men

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- El aclamado actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años en su hogar, rodeado de sus seres queridos, el miércoles 28 de octubre. La noticia fue divulgada al día siguiente por su representante, Kelly Bush Novak, quien indicó que el actor había estado lidiando con un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Con una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión, Stewart se convirtió en una figura emblemática a nivel mundial, destacándose por su papel como el profesor Charles Xavier en la serie de películas "X-Men" y como el capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: La nueva generación".

Su familia emitió un comunicado recordando su legado y solicitando que, en lugar de flores, se realicen donaciones a organizaciones que se dedican a la investigación sobre el Alzheimer y al apoyo de quienes cuidan a personas afectadas por esta enfermedad.

Stewart alcanzó gran reconocimiento a partir de 1987, cuando comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: La nueva generación", serie que se mantuvo en el aire durante siete temporadas, hasta 1994, y que dio lugar a varias películas. Años después, retomó su icónico papel en la serie "Star Trek: Picard", que se estrenó en 2020.

El actor británico estaba programado para volver a encarnar a Charles Xavier en la nueva entrega de "Los Vengadores: Doomsday", cuyo estreno estaba previsto para el 18 de diciembre de 2026, y por el momento sigue figurando en el reparto oficial publicado por Disney, a pesar de los rumores sobre un posible retraso en la película.

En el año 2000, Stewart se unió a la franquicia "X-Men" como el profesor Xavier, un líder de mutantes que lucha por la convivencia entre humanos y aquellos con habilidades extraordinarias. Su actuación en esta saga lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la adaptación cinematográfica de los cómics de Marvel.

Además, participó en "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (2022), donde retomó su papel de Xavier, y en producciones como "Logan" (2017), que exploró una etapa diferente de la historia de los mutantes.

Entre sus proyectos recientes se encuentra "Avengers: Doomsday", donde se esperaba que volviera a interpretar al profesor X y cuyo estreno se anunció para diciembre de 2026.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart se formó como actor y construyó gran parte de su carrera en el teatro. En 1966 se unió a la Royal Shakespeare Company, donde permaneció durante años y participó en numerosas obras del repertorio clásico.

Su formación teatral incluyó personajes de William Shakespeare, como Macbeth y Claudio, y también participaciones en obras de autores contemporáneos. En 2007 y 2008, protagonizó una versión de "Macbeth" que le valió una nominación al premio Tony.

A lo largo de su carrera, compartió escenario con su amigo y colega Ian McKellen en producciones como "Esperando a Godot" de Samuel Beckett y "No Man's Land" de Harold Pinter.

Lejos de las grandes pantallas, su historia personal estuvo marcada por sus inicios como periodista local en el West Riding Yorkshire County Paper antes de dedicarse plenamente a la actuación, un camino que le otorgó múltiples reconocimientos internacionales.

En 2010, recibió el título de caballero del Imperio Británico por sus aportes a la interpretación. Su trayectoria también incluyó nominaciones a los premios Emmy y Globo de Oro, además de numerosos galardones por su labor en teatro y televisión.

Stewart contrajo matrimonio con la cantante y compositora Sunny Ozell en 2013 y tuvo dos hijos, Daniel y Sophia, de su primer matrimonio con Sheila Falconer.

Fuera de los escenarios, el actor se involucró en causas sociales. A partir de sus experiencias familiares, se pronunció contra la violencia doméstica y apoyó a organizaciones que acompañan a las víctimas. Además, colaboró con iniciativas humanitarias vinculadas a los refugiados y los derechos humanos.

En 2023, publicó sus memorias, "Making It So", donde repasó su vida, su formación artística y los distintos momentos de una carrera que lo llevó desde el teatro británico hasta las franquicias más reconocidas del cine y la televisión.