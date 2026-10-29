Josefina Lynch reveló qué le reprochó a Emanuel Ortega y por qué mostró sus chats

Josefina Lynch rompió el silencio sobre la polémica que la vinculó con Emanuel Ortega en medio de su separación de Julieta Prandi. En una entrevista con LA NACION, la modelo y cantante negó haber mantenido una relación sentimental con el músico, explicó por qué decidió mostrar sus conversaciones privadas y reveló las consecuencias que el escándalo tuvo en su vida personal y profesional.

Lynch quedó en el centro de las especulaciones cuando fue señalada como una supuesta tercera en discordia en la ruptura de la pareja. La situación escaló después de que se difundiera una versión que involucraba también a su hermana en un supuesto trío sexual, algo que la modelo calificó como una mentira.

“Cuando metieron a mi hermana dije basta”, afirmó. Y explicó que, aunque estaba dispuesta a soportar las repercusiones sobre su propia persona, no aceptaba que involucraran a alguien de su familia.

La modelo sostuvo que el vínculo con Ortega era exclusivamente profesional y artístico. También cuestionó que el músico no hubiera salido a desmentir las versiones desde el comienzo y aseguró que todavía espera disculpas de quienes difundieron los rumores y se burlaron de ella en televisión.

Por qué decidió mostrar los chats con Emanuel Ortega

Lynch explicó que tomó la decisión de compartir las conversaciones con Ortega después de que las versiones sobre su supuesta relación se multiplicaran y comenzaran a involucrar a su entorno familiar.

Según relató, se enteró del rumor sobre su hermana a través de un recorte televisivo que circuló por distintos medios. Ante esa situación, decidió responder en SQP, el programa en el que se había mencionado la supuesta relación entre las hermanas y el músico.

“Compartí los chats porque nadie me creía y seguían armando escenarios y especulaciones que poco tenían que ver con la verdad”, explicó.

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La modelo reconoció que hacer públicas conversaciones privadas no era algo que quisiera hacer, pero consideró que era la única manera de respaldar su versión de los hechos.

“Me parece lamentable hacer público algo que es íntimo, pero tomé la decisión de mostrarlo y, así, dejar en claro que mi vínculo con Emanuel era netamente profesional y artístico”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que las conversaciones constituían las únicas pruebas que tenía para intentar poner fin a las especulaciones. También denunció que recibió mensajes ofensivos y que las versiones afectaron a su familia, su apellido y su imagen pública.

El reproche a Emanuel Ortega: “Me hubiera gustado que saliera a desmentir”

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el reclamo que Lynch dirigió al músico por su reacción ante la polémica.

La modelo señaló que esperaba que Ortega desmintiera las versiones desde el primer momento, especialmente porque, según su relato, el vínculo entre ambos era estrictamente laboral y artístico.

“Me hubiera gustado que saliera a desmentir desde el día uno, sí, por un tema de cortesía”, afirmó.

La frase resume el reproche que le hizo al cantante: Lynch no solo buscaba frenar los rumores, sino que esperaba una aclaración pública que contribuyera a evitar que la situación siguiera creciendo.

De todos modos, la modelo no afirmó que Ortega hubiera tenido una participación en la difusión de las versiones. Su cuestionamiento estuvo dirigido a la falta de un desmentido público en los primeros días del escándalo.

Espera disculpas de los periodistas que difundieron el rumor

Lynch aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido disculpas de la persona a la que atribuyó el origen del rumor ni de otros dos panelistas que, según denunció, se burlaron de ella en televisión.

La modelo dijo que espera una rectificación, especialmente por la inclusión de su hermana en una versión que calificó de falsa.

“La sigo esperando porque pedir perdón no es humillarse. Es lo mínimo que se puede hacer cuando te equivocás con alguien y más cuando metiste a su familia”, expresó.

También cuestionó los comentarios sobre su forma de hablar y expresarse, que consideró parte de las burlas recibidas durante la exposición mediática.

A pesar de su reclamo, sostuvo que aguarda las disculpas “sin ningún rencor”.

El impacto del escándalo en su trabajo

La polémica también tuvo consecuencias en la carrera de Lynch. Según contó, su actividad principal es el modelaje y dos proyectos comerciales estuvieron cerca de cancelarse debido a la repercusión del caso.

“Mi trabajo principal es el modelaje, hubo dos proyectos que estuvieron a punto de caerse, ya que las marcas no querían tener una modelo que esté involucrada en un circo mediático”, relató.

Finalmente, explicó que pudo sostener ambos trabajos después de mantener conversaciones con las marcas involucradas.

Sin embargo, afirmó que el episodio le provocó un impacto negativo y que todavía recibe comentarios ofensivos en las redes sociales. Al principio, dijo, respondía a los mensajes y trataba de defenderse, pero después optó por dejar de leerlos para cuidar su bienestar.

“Las palabras pueden ser muy crudas”, señaló.