Roberto Piazza considera que el choque de trenes en España es más grave que el de Once
El reconocido diseñador Roberto Piazza expresó su dolor por la tragedia en Toledo, donde murió su amigo Agustín Randazzo. Afirmó que el incidente es más trágico que el de Once, ocurrido en 2012.
FOTO: Roberto Piazza y Agustín Randazzo.
Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El diseñador Roberto Piazza afirmó que el fatal choque de trenes que tuvo lugar en Toledo, España, es "peor" que el accidente en el barrio porteño de Once, que sucedió en febrero de 2012. Esta opinión surge tras la trágica noticia del deceso de su amigo Agustín Randazzo, una de las víctimas argentinas de la tragedia.
En una conversación con Agencia Noticias Argentinas, Piazza expresó su profunda angustia: "Estoy angustiado y me afecta mi fibromialgia más aún". El diseñador había confirmado previamente que Randazzo, de 51 años, se encontraba en el octavo vagón del Iryo, el que sufrió más daños durante la colisión.
Antes de la colisión, Piazza había indicado que su amigo estaba desaparecido. Horas más tarde, en diálogo con la agencia, el diseñador criticó la situación de los trenes en Argentina, afirmando: "Esto es culpa de los 'Korruptos' que robaron la plata que le dieron para arreglar los trenes y están todos en pésimo estado".
El diseñador manifestó su descontento, señalando que "da asco todo" y comparó la tragedia española con el siniestro de Buenos Aires, que dejó un saldo de 51 muertos, entre los cuales se encontraba una mujer embarazada, y recordó el largo proceso judicial que siguió con condenas a empresarios y exfuncionarios públicos.
Por lo tanto, Piazza considera que el evento en Europa es "peor" que el ocurrido en Argentina.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Toledo?
Un choque de trenes dejó múltiples víctimas fatales, incluyendo a un argentino, Agustín Randazzo.
¿Quién es Roberto Piazza?
Es un reconocido diseñador argentino que expresó su dolor por la tragedia y su relación con la víctima.
¿Cuál fue su reacción?
Piazza manifestó su angustia y críticas hacia la situación de los trenes en Argentina.
¿Cómo compara los accidentes?
Considera que el accidente en España es más trágico que el de Once, ocurrido en 2012.
¿Qué dijo sobre la corrupción?
Piazza criticó a quienes robaron fondos destinados a mejorar la infraestructura ferroviaria.
[Fuente: Noticias Argentinas]