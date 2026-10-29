Fiscales piden 32 años de prisión por el crimen de un taxista en barrio Cinco Esquinas
Jonatan V., de 31 años, está acusado de matar al conductor en un intento de robo en 2016. Según la acusación, le disparó en la cabeza. El juicio comenzó este jueves en el Centro de Justicia Penal.
29/10/2026 | 18:19Redacción Cadena 3
FOTO: El conductor fue imputado el fin de semana en el Centro de Justicia Penal.
El juicio oral contra Jonatan V., acusado de asesinar al taxista Eduardo Daniel Piris durante un intento de robo en Rosario, comenzó este jueves 29 de octubre en el Centro de Justicia Penal. La Fiscalía solicitó una pena de 32 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de un arma de fuego de guerra y la participación de un menor de edad, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra.
El debate se desarrolla en la sala 8 y está a cargo de un tribunal integrado por los jueces de primera instancia Rafael Coria, Valeria Pedrana y Silvana Lamas González. La acusación está en manos de los fiscales Rodrigo Urruticoechea y Marina Vigo, de la Unidad Fiscal Especial en Violencias Altamente Lesivas.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el hecho ocurrió el 26 de enero de 2016, alrededor de las 22.47, cuando el acusado y un adolescente de 16 años tomaron un taxi conducido por Piris en inmediaciones de Lavalle al 2200.
/Inicio Código Embebido/
Violencia en Rosario. Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por homicidio y venta de drogas en Rosario
La sentencia se resolvió este martes en el Centro de Justicia Penal. La pena de 12 años fue unificada con la condena que ya había recibido Bazán por parte de la Justicia de Menores.
/Fin Código Embebido/
Cuando el vehículo circulaba por Gutenberg al 2000, ambos descendieron armados y se ubicaron a ambos lados del automóvil para exigirle al conductor que entregara sus pertenencias. Según la acusación, ante la negativa de Piris, Jonatan V. le disparó en la cabeza, en la región témporo-occipital izquierda.
El taxista murió a consecuencia de la herida. Los agresores escaparon sin llevarse ningún elemento de la víctima, según la investigación.
El adolescente que participó del hecho tenía 16 años al momento del crimen y fue condenado en 2017 por la Justicia de Menores por homicidio en ocasión de robo.
/Inicio Código Embebido/
Judiciales. Condenaron a perpetua a un hombre por un homicidio cometido en Rosario en 2021
La víctima recibió disparos en el tórax y el cuello cuando intentó impedir que ingresaran a su vivienda. El fallo se conoció tras un juicio oral en el Centro de Justicia Penal.
/Fin Código Embebido/
En tanto, Jonatan V. permaneció prófugo hasta que fue detenido el 11 de septiembre de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras una serie de tareas investigativas.
Ahora, diez años después del asesinato, el acusado comenzó a ser juzgado por su presunta participación en el crimen. La Fiscalía sostiene la acusación y solicita una pena de 32 años de prisión, que deberá ser evaluada por el tribunal al término del debate oral.
Lectura rápida
¿Quién es el acusado en el juicio?
El acusado es Jonatan V..
¿Qué delito se le imputa?
Se le imputa el homicidio de Eduardo Daniel Piris en ocasión de robo.
¿Cuándo ocurrió el crimen?
El crimen ocurrió el 26 de enero de 2016.
¿Dónde se lleva a cabo el juicio?
El juicio se lleva a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
¿Cuál es la pena solicitada por la Fiscalía?
La Fiscalía solicita una pena de 32 años de prisión.