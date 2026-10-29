Fiscales piden 32 años de prisión por el crimen de un taxista en barrio Cinco Esquinas

FOTO: El conductor fue imputado el fin de semana en el Centro de Justicia Penal.

El juicio oral contra Jonatan V., acusado de asesinar al taxista Eduardo Daniel Piris durante un intento de robo en Rosario, comenzó este jueves 29 de octubre en el Centro de Justicia Penal. La Fiscalía solicitó una pena de 32 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de un arma de fuego de guerra y la participación de un menor de edad, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra.

El debate se desarrolla en la sala 8 y está a cargo de un tribunal integrado por los jueces de primera instancia Rafael Coria, Valeria Pedrana y Silvana Lamas González. La acusación está en manos de los fiscales Rodrigo Urruticoechea y Marina Vigo, de la Unidad Fiscal Especial en Violencias Altamente Lesivas.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el hecho ocurrió el 26 de enero de 2016, alrededor de las 22.47, cuando el acusado y un adolescente de 16 años tomaron un taxi conducido por Piris en inmediaciones de Lavalle al 2200.

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Cuando el vehículo circulaba por Gutenberg al 2000, ambos descendieron armados y se ubicaron a ambos lados del automóvil para exigirle al conductor que entregara sus pertenencias. Según la acusación, ante la negativa de Piris, Jonatan V. le disparó en la cabeza, en la región témporo-occipital izquierda.

El taxista murió a consecuencia de la herida. Los agresores escaparon sin llevarse ningún elemento de la víctima, según la investigación.

El adolescente que participó del hecho tenía 16 años al momento del crimen y fue condenado en 2017 por la Justicia de Menores por homicidio en ocasión de robo.

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En tanto, Jonatan V. permaneció prófugo hasta que fue detenido el 11 de septiembre de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras una serie de tareas investigativas.

Ahora, diez años después del asesinato, el acusado comenzó a ser juzgado por su presunta participación en el crimen. La Fiscalía sostiene la acusación y solicita una pena de 32 años de prisión, que deberá ser evaluada por el tribunal al término del debate oral.