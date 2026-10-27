Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por homicidio y venta de drogas en Rosario

Alfredo Bazán fue condenado a 12 años de prisión efectiva por el homicidio de Joel Nicolás Nichea, cometido en julio de 2024, y por comercializar estupefacientes en un búnker del barrio Las Flores. La pena fue acordada mediante un procedimiento abreviado y unificada con una condena previa dictada por la Justicia de Menores.

La sentencia se resolvió este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el juez de Primera Instancia Alliau homologó el acuerdo presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa. Bazán fue condenado como coautor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y comercio oneroso de estupefacientes agravado por la participación de menores de edad, en concurso real entre sí.

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Según la atribución de la fiscal Paula Barros, el homicidio ocurrió el 27 de julio de 2024, alrededor de las 11.05, en una habitación de un inmueble utilizado para la venta de drogas, ubicado en una calle sin nombre a la que se accede desde España y 5 de Agosto, en el barrio Las Flores.

En ese lugar, Bazán habría provocado la muerte de Joel Nicolás Nichea de un disparo en el cráneo. De acuerdo con la investigación, luego del ataque, el condenado y su pareja, que era menor de edad al momento del hecho, ocultaron el arma utilizada y dieron aviso a la Policía, en un intento de eludir su responsabilidad. La Fiscalía también le atribuyó haber portado el arma sin autorización legal antes y después del disparo mortal.

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Además, Barros sostuvo que Bazán participó en maniobras de comercialización de estupefacientes que se extendieron hasta el 27 de julio de 2024. La actividad consistía en la venta de drogas fraccionadas para el consumo, con vendedores que operaban desde el inmueble que funcionaba como búnker en el barrio Las Flores.

La pena de 12 años de prisión efectiva fue unificada con la condena que ya había recibido Bazán por parte de la Justicia de Menores.