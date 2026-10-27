Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.
El sorteo número 31651 de la quiniela vespertina se realizó el martes 27 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7116, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Anillo)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31651 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7116, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7116
2° 4117
3° 3909
4° 0057
5° 2161
6° 3761
7° 2162
8° 6344
9° 3522
10° 5751
11° 8539
12° 3954
13° 3583
14° 0110
15° 6414
16° 1869
17° 4172
18° 6901
19° 2298
20° 1422
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31651 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 27 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7116.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Anillo)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van desde 7116 hasta 1422.