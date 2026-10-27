Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

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El número de sorteo 31651 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7116, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7116

2° 4117

3° 3909

4° 0057

5° 2161

6° 3761

7° 2162

8° 6344

9° 3522

10° 5751

11° 8539

12° 3954

13° 3583

14° 0110

15° 6414

16° 1869

17° 4172

18° 6901

19° 2298

20° 1422