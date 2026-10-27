La AFA confirmó el árbitro del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico entre Boca y River, que se disputará el próximo domingo desde las 15 en la Bombonera, por la anteúltima jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

El juez, nacido en González Catán, volverá a dirigir el duelo entre los dos equipos más populares del país. Su antecedente más reciente en el estadio Alberto J. Armando fue favorable al conjunto local: Boca se impuso por 2-0 en el último enfrentamiento entre ambos en ese escenario.

Será el cuarto Superclásico en la carrera de Ramírez y el tercero que dirigirá en la Bombonera. El historial registra dos triunfos de River, uno de ellos en la cancha de Boca, y una victoria del Xeneize, correspondiente al cruce más reciente.

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La terna arbitral completa para Boca-River

La AFA dio a conocer también los nombres de los asistentes y de los responsables del sistema de videoarbitraje para el partido del domingo.

La designación quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro principal: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Pablo González.

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Gastón Suárez.

Qué se juega Boca ante River

El Superclásico tendrá un peso importante en la definición del Torneo Clausura y en la clasificación a las competencias internacionales de la próxima temporada.

Boca buscará conseguir los tres puntos para acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores y quedar en una posición favorable en la Tabla Anual. Una victoria ante su clásico rival también podría dejarlo muy cerca de quedarse con ese acumulado.

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River, por su parte, intentará impedir que el Xeneize avance en sus objetivos y sumar puntos para mejorar su ubicación en la zona y en la clasificación general. El equipo de Núñez todavía conserva posibilidades matemáticas de acceder a la Copa Libertadores del próximo año a través de la Tabla Anual, aunque sus chances son reducidas.

El encuentro se disputará en la anteúltima fecha de la fase regular, por lo que el resultado puede tener consecuencias directas en las aspiraciones de ambos equipos.

Riquelme habló sobre las críticas a los árbitros

En la previa del clásico, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió a los cuestionamientos que reciben los árbitros en el fútbol argentino y defendió la dificultad de su tarea.

“Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil. Cuando a un equipo le toca perder, culpamos al árbitro; cuando las cosas no van bien, culpamos al árbitro. Es una manera. Acá te cobran un penal y está diez minutos parado el partido”, expresó en una entrevista con el canal Azz Stream.

Además, sostuvo que los equipos deben aceptar que los jueces pueden cometer errores y cuestionó la costumbre de criticarlos públicamente después de los partidos.

“Siempre pienso que al final va a ganar el que mejor juega. Y soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar, por más que te pelees. No me parece bien salir en la tele a hablar mal de un árbitro; no me sale y me parece lo mejor. Se pueden equivocar”, afirmó.