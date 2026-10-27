El guiño de Riquelme a Belgrano: "Zelarayán y 'El Mudo' Vázquez juegan muy bien"

Juan Román Riquelme, presidente e ídolo de Boca, elogió a Belgrano durante una charla en el canal de streaming AZZ. El exfutbolista destacó el rendimiento del equipo cordobés y mencionó especialmente a dos de sus principales figuras: Lucas Zelarayán y Franco “Mudo” Vázquez.

“Belgrano lo hizo bien y siguió compitiendo bien. Tiene a Zelarayán, que juega muy bien, y el Mudo Vázquez también”, expresó Riquelme al referirse al conjunto de Alberdi.

El máximo dirigente "xeneize" también resaltó el nivel de otros futbolistas del campeonato argentino y dejó en claro su interés por el talento local.

“Hay muchos jugadores que me gustan del fútbol argentino”, señaló.

Las declaraciones se dieron en el marco de una conversación con AZZ, el canal de streaming conducido por el periodista Flavio Azzaro, donde Riquelme habló sobre distintos temas vinculados al fútbol argentino y a la actualidad de Boca.