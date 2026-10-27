El guiño de Riquelme a Belgrano: "Zelarayán y 'El Mudo' Vázquez juegan muy bien"
El presidente e ídolo de Boca valoró el presente del “Pirata” y elogió el talento individual de dos de sus referentes.
27/10/2026 | 10:06Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
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Audio. El guiño de Riquelme a Belgrano: "Zelarayán y ''El Mudo'' Vázquez juegan muy bien"
Deportes
Juan Román Riquelme, presidente e ídolo de Boca, elogió a Belgrano durante una charla en el canal de streaming AZZ. El exfutbolista destacó el rendimiento del equipo cordobés y mencionó especialmente a dos de sus principales figuras: Lucas Zelarayán y Franco “Mudo” Vázquez.
“Belgrano lo hizo bien y siguió compitiendo bien. Tiene a Zelarayán, que juega muy bien, y el Mudo Vázquez también”, expresó Riquelme al referirse al conjunto de Alberdi.
El máximo dirigente "xeneize" también resaltó el nivel de otros futbolistas del campeonato argentino y dejó en claro su interés por el talento local.
“Hay muchos jugadores que me gustan del fútbol argentino”, señaló.
Las declaraciones se dieron en el marco de una conversación con AZZ, el canal de streaming conducido por el periodista Flavio Azzaro, donde Riquelme habló sobre distintos temas vinculados al fútbol argentino y a la actualidad de Boca.
Lectura rápida
¿Quién elogió a Belgrano?
Juan Román Riquelme, presidente de Boca, elogió a Belgrano en una charla.
¿Qué figuras de Belgrano mencionó Riquelme?
Riquelme mencionó a Lucas Zelarayán y Franco “Mudo” Vázquez como principales figuras del equipo.
¿Dónde se realizaron las declaraciones?
Las declaraciones se realizaron en el canal de streaming AZZ.
¿Qué opinó Riquelme sobre el talento local?
Riquelme expresó su interés por el talento local, mencionando que hay muchos jugadores que le gustan del fútbol argentino.
¿Quién condujo la charla en AZZ?
La charla fue conducida por el periodista Flavio Azzaro.