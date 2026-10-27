"Instituto se va de copas": la alegría de los jugadores de "La Gloria" en el vestuario

FOTO: Facundo Suárez, con la bandera de la alegría.

“Instituto se va de copas”. Con esa frase como bandera, los jugadores de la "Gloria" celebraron en el vestuario del Monumental de Alta Córdoba una noche que quedará en la historia del club.

El equipo dirigido por Diego Flores venció 1-0 a Deportivo Riestra y se aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana 2027. De esta manera, el "Albirrojo" disputará una competencia internacional por primera vez en su historia.

La alegría se trasladó al vestuario, donde los futbolistas compartieron el festejo y posaron con una bandera alusiva al logro conseguido ante su gente.

Pero la ilusión no termina ahí. Instituto todavía conserva chances de clasificarse a la Copa Libertadores, por lo que buscará cerrar de la mejor manera las dos fechas que restan de la fase regular del Torneo Clausura.

Por lo pronto, la "Gloria" ya cumplió un objetivo histórico y disfruta de una celebración que representa mucho más que tres puntos: el sueño de llevar los colores de Alta Córdoba al plano internacional.