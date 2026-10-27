Cuti Romero propone a Julián Álvarez como el nuevo dueño de la 10 en la Selección argentina
Cristian Romero destacó las cualidades de Julián Álvarez para portar el mítico número 10 que dejó Lionel Messi tras su retiro. El defensor se mostró convencido de su humildad y talento.
FOTO: El "Cuti" eligió a su jugador para que porte el número que "Leo" deja vacante.
Buenos Aires, 27 de octubre (NA) - El defensor Cristian "Cuti" Romero expresó su deseo de que Julián Álvarez asuma la responsabilidad de llevar la camiseta número 10 de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi. Romero elogió las cualidades del delantero, destacando su humildad y habilidades en el campo.
Respecto a la camiseta que dejó Messi, el "Cuti" manifestó: "Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer".
En una entrevista con "Los Edul", el defensor del Atlético de Madrid comentó que ya ha hablado sobre su propuesta con Álvarez. "Se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya", refiriéndose a la camiseta número 9 que actualmente usa el delantero.
Al ser consultado sobre quién debería llevar la 10, Romero afirmó: "Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene la suya, seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico, y las condiciones las tiene. Creo que es él".
La decisión sobre quién será el sucesor de Messi en la Selección argentina se conocerá en la próxima fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre, ya que, según el reglamento, Lionel Scaloni no puede dejar el número vacante, a pesar de que se trata de amistosos.
Dentro de la lista de convocados, además de Julián Álvarez, otros candidatos para portar el emblemático dorsal son Nico Paz, Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez (si logra recuperarse de su lesión) y Enzo Fernández.
Lectura rápida
¿Quién eligió a Julián Álvarez?
El defensor Cristian "Cuti" Romero propuso a Julián Álvarez como el sucesor de Messi en la Selección argentina.
¿Qué cualidades resaltó Romero de Álvarez?
Destacó la humildad y las condiciones futbolísticas de Julián Álvarez.
¿Qué opinó Romero sobre la camiseta 10?
Sugirió que debería ser retirada y exhibida en un mural en AFA para evitar que alguien la porte.
¿Cuándo se decidirá quién llevará la 10?
La decisión se tomará en la próxima fecha FIFA, del 9 al 17 de noviembre.
¿Quiénes son otros candidatos para la camiseta 10?
Nico Paz, Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Enzo Fernández también son considerados.
[Fuente: Noticias Argentinas]