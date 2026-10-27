Cuti Romero propone a Julián Álvarez como el nuevo dueño de la 10 en la Selección argentina

FOTO: El "Cuti" eligió a su jugador para que porte el número que "Leo" deja vacante.

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) - El defensor Cristian "Cuti" Romero expresó su deseo de que Julián Álvarez asuma la responsabilidad de llevar la camiseta número 10 de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi. Romero elogió las cualidades del delantero, destacando su humildad y habilidades en el campo.

Respecto a la camiseta que dejó Messi, el "Cuti" manifestó: "Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer".

En una entrevista con "Los Edul", el defensor del Atlético de Madrid comentó que ya ha hablado sobre su propuesta con Álvarez. "Se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya", refiriéndose a la camiseta número 9 que actualmente usa el delantero.

Al ser consultado sobre quién debería llevar la 10, Romero afirmó: "Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene la suya, seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico, y las condiciones las tiene. Creo que es él".

La decisión sobre quién será el sucesor de Messi en la Selección argentina se conocerá en la próxima fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre, ya que, según el reglamento, Lionel Scaloni no puede dejar el número vacante, a pesar de que se trata de amistosos.

Dentro de la lista de convocados, además de Julián Álvarez, otros candidatos para portar el emblemático dorsal son Nico Paz, Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez (si logra recuperarse de su lesión) y Enzo Fernández.