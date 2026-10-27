Marcelo Moretti demanda a San Lorenzo por 270.000 dólares en un juicio ejecutivo

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, ha iniciado un juicio ejecutivo contra la institución de Boedo por una suma de 270.000 dólares que corresponde a préstamos otorgados al club, incluyendo capital, intereses y costas judiciales.

La acción judicial se fundamenta en documentación que busca acelerar el proceso de cobro sin entrar en un debate previo sobre la existencia de la obligación, aunque aún no se ha logrado un reconocimiento formal ni se garantiza el cobro efectivo.

Moretti espera la notificación oficial al club, y este litigio contrasta con sus declaraciones de diciembre de 2025, cuando afirmó que no iniciaría acciones legales contra la entidad por estos saldos pendientes.

Además, el exdirigente prevé presentar un juicio ordinario por otros 200.000 dólares adicionales. Este monto, según reportes del medio San Lorenzo Primero, está registrado en los libros contables del "Ciclón", aunque carece de la firma de instrumentos de mutuo.

Si se concretara el cobro en ambos casos, allegados a Moretti afirmaron que el dinero retenido se donará íntegramente a San Lorenzo para financiar obras en las divisiones juveniles.

La escalada judicial se produjo tras la Asamblea Extraordinaria del 10 de agosto, que fracasó por falta de quórum, a pesar de que la Comisión Directiva había aprobado por unanimidad el tratamiento de su sanción por supuestas "infracciones muy graves" al Estatuto Social.

En esa asamblea, solo asistieron 52 de los 90 asambleístas, muy por debajo de los 68 requeridos.

Con el tratamiento de su expulsión e inhabilitación postergado indefinidamente, Moretti ha optado por judicializar sus acreencias mientras se desempeña como asesor deportivo en Juventud Unida, un club de la Primera C.