Una relación estratégica limitada por disputas personales

Por Sergio Berensztein

La relación entre Argentina y Brasil se encuentra en un momento delicado, luego de que Lula lograra este domingo la reelección en el balotaje.

Un diplomático brasileño, que conoce bien Argentina, resaltó la política pragmática que siempre ha mantenido Brasil. Este enfoque busca preservar los lazos vigentes, independientemente de las diferencias políticas. Sin embargo, el lado argentino no parece adoptar la misma postura.

Las disputas personales entre líderes, aunque relevantes, no deberían entorpecer la relación entre las burocracias especializadas, como los diplomáticos y los sectores económicos. Sin embargo, esta conexión ahora se siente debilitada. El presidente Milei ha implementado un estilo singular que ha influido en gran parte de su gabinete, complicando así la relación con Brasil.

La clave radica en si el gobierno argentino adoptará una postura más pragmática en el futuro, especialmente si Milei es reelecto el próximo año. Argentina se enfrenta a un dilema: ¿puede permitirse mantener un vínculo tenso con su principal socio comercial?

La economía brasileña se proyecta como la octava más importante del mundo, lo que hace que la relación con Argentina sea aún más crucial. El enigma persiste: ¿priorizará Milei los aspectos ideológicos o buscará un enfoque más práctico en su política exterior?

Un ejemplo reciente de pragmatismo proviene de Donald Trump, quien, a pesar de sus diferencias con Lula, ha sabido mantener relaciones comerciales. Este enfoque podría ser un modelo a seguir para Milei, quien hasta ahora se ha mostrado más ideológico en su postura.

El aprendizaje del poder es fundamental, y se espera que Milei, si es reelecto, considere su legado y la importancia de un enfoque más flexible y pragmático en su relación con Brasil. La historia y el futuro de ambos países podrían depender de esta decisión.