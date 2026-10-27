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Renunciaron Falistocco y Gutiérrez a la Corte Suprema de Santa Fe: dejarán sus cargos este viernes

La salida de ambos magistrados se hará efectiva a fin de mes. Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde ocuparán las vacantes, en el marco del recambio promovido por Maximiliano Pullaro.

27/10/2026 | 14:16Redacción Cadena 3 Rosario

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Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez

FOTO: Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez

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Los ministros Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez presentaron sus renuncias a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con efecto a partir del 30 de noviembre. La decisión marca el cierre de una etapa en el máximo tribunal provincial y abre paso a una nueva renovación de su composición.

Ambos magistrados tienen cumplidos los requisitos previsionales para acceder a la jubilación. En el caso de Falistocco, la Caja de Jubilaciones le confirmó formalmente que reúne la edad y los años de aportes necesarios, mientras que Gutiérrez tenía el trámite concluido desde hacía tiempo, luego de iniciarlo en 2011.

Las vacantes serán ocupadas por Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos nombramientos ya fueron aprobados. Con estas salidas, el gobernador Maximiliano Pullaro avanzará en el recambio que impulsó desde el inicio de su gestión para renovar la integración de la Corte santafesina.

El proceso comenzó con las salidas de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, reemplazados por nuevos integrantes. Una vez que se concreten las renuncias de Falistocco y Gutiérrez y asuman sus sucesores, Daniel Erbetta será el único ministro que continuará de la conformación anterior del tribunal.

Lectura rápida

¿Quiénes presentaron sus renuncias? Los ministros Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.

¿Cuándo se efectúan las renuncias? A partir del 30 de noviembre.

¿Qué magistrados ocuparán las vacantes? Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde.

¿Quién es el gobernador que impulsa el recambio? Maximiliano Pullaro.

¿Desde cuándo estaba en trámite la jubilación de Gutiérrez? Desde 2011.

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