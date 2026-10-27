Condena en Casilda: siete años de prisión por tener drogas listas para la venta

La sentencia fue dictada por la jueza Griselda Strologo. Durante un allanamiento realizado en mayo de 2025, la Policía secuestró envoltorios con cocaína y marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

Un hombre identificado como Sergio F. fue condenado este martes a siete años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Casilda. La sentencia fue dictada por la jueza de Primera Instancia Griselda Strologo en los Tribunales Provinciales de esa localidad.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Pablo Oggero, quien le atribuyó al acusado haber tenido drogas con fines de comercialización el 9 de mayo de 2025, cerca de las 12.55, en una vivienda ubicada en bulevar Víllada al 4400.

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Durante el allanamiento, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Casilda encontró dos bolsas de tela con envoltorios de cocaína en la cocina comedor. En una había 62 paquetes, con un peso total de 85 gramos, mientras que en la otra se hallaron 54 envoltorios que sumaban 47 gramos. También secuestraron 13 gramos de cocaína distribuidos en 11 envoltorios encontrados en un automóvil Fiat Palio estacionado en el patio.

Además, los efectivos incautaron 28 gramos de marihuana en distintos sectores de la propiedad, entre ellos la baulera de una motocicleta Yamaha y un recipiente guardado en un galpón. El procedimiento también permitió secuestrar una libreta, sobres de papel, una abrochadora, cartones recortados, bolsas de nylon, alrededor de 50 precintos, un teléfono celular y $59.410 en efectivo.