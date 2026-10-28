Emboscada de extremistas islamistas en Somalia deja al menos 20 soldados muertos

MOGADISCIO, Somalia (AP) — Militantes extremistas islámicos mataron al menos a 20 soldados somalíes en una emboscada, de acuerdo con un oficial militar que sobrevivió al ataque, mientras el gobierno reconoció daños en vehículos militares pero no reportó bajas entre las tropas.

El grupo al-Shabab, vinculado a Al Qaeda y que lleva casi dos décadas luchando contra el gobierno de Somalia, se atribuyó la autoría del ataque ocurrido el lunes cerca de la aldea de Jameeca, en el sur del país.

Los soldados abatieron a unos 75 insurgentes e hirieron a otros 56 durante horas de combates, dijo el Ministerio de Defensa. Al-Shabab afirmó que mató a 321 soldados y capturó prisioneros y equipo militar.

No fue posible verificar de manera independiente las cifras de víctimas ni las afirmaciones sobre soldados y equipos capturados.

Abshir Abdikarim, un oficial militar que viajaba con el convoy, dijo por teléfono a The Associated Press el martes por la noche que vio al menos a 20 de sus compañeros fallecidos tras el ataque. Señaló que las tropas habían avanzado desde Leego hacia Jameeca, en el distrito de Burhakaba, en la región de Bay, donde intercambiaron fuego intenso con los milicianos.

Algunos soldados que habían sido reportados como desaparecidos llegaron a Baledogle el martes, indicó, mientras que de otros aún no se tenían noticias.

El ministerio describió el enfrentamiento como un asalto a posiciones insurgentes, mientras que al-Shabab sostuvo que sus combatientes emboscaron un convoy que se dirigía a un territorio bajo su control.

De acuerdo con el ministerio, los milicianos utilizaron vehículos cargados con explosivos para atacar vehículos militares, lo que causó desperfectos en algunos de ellos. No precisó cuántos resultaron dañados ni abordó las afirmaciones sobre la presunta captura de soldados.

Al-Shabab aseguró que se apoderó de vehículos blindados suministrados por Turquía, camionetas armadas, camiones de suministros, armas y municiones.

Las tropas de la Unión Africana expulsaron a al-Shabab de Mogadiscio en 2011, pero el grupo se adaptó mediante una guerra de guerrillas, atentados suicidas y asesinatos selectivos.

Las autoridades somalíes han reportado avances territoriales durante una campaña militar respaldada por Estados Unidos, aunque las restricciones de acceso han dificultado la verificación de esas afirmaciones de manera independiente. Los insurgentes han conservado la capacidad de operar en amplias zonas del centro y sur de Somalia.

Los combates se producen en medio de una lucha paralela por el control del estado de South West. Las tropas gubernamentales chocaron el mes pasado cerca de Baidoa con milicias leales al expresidente regional Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, quien renunció después de que tropas federales tomaran la ciudad en marzo.

El Ministerio de Defensa señaló que sus fuerzas continuarían atacando posiciones de al-Shabab y frustrando los intentos de sus combatientes de reagruparse.