Falistocco deja la Corte y destacó los avances en la Justicia: "Es un poder que resuelve"

El ministro Roberto Falistocco confirmó que presentó formalmente su renuncia a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con efecto a partir del 30 de noviembre. En diálogo con Cadena 3, hizo un balance de su trayectoria en el Poder Judicial y sostuvo que se va conforme con los avances alcanzados, aunque admitió que siempre quedan cosas por hacer.

Falistocco explicó que su salida no fue una decisión sorpresiva y recordó que desde noviembre del año pasado había anticipado que dejaría el máximo tribunal provincial en noviembre de 2026. “No tiene mucho de primicia porque permanentemente estuve diciendo que en noviembre me iba”, señaló. También aseguró que durante este año continuó trabajando con el mismo compromiso, sin actuar condicionado por su retiro.

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Al repasar su trayectoria, destacó las transformaciones implementadas en la Justicia santafesina, entre ellas la reforma del Código Procesal Penal, la oralidad en el fuero civil, la digitalización de los procesos y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. También mencionó el proyecto para llevar la oralidad al fuero laboral y la creación del fuero en lo Contencioso Administrativo. “Se han hecho muchas cosas”, sostuvo, aunque reconoció que esos avances no alcanzan para satisfacer todas las expectativas de la sociedad.

El ministro también reivindicó el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado y sostuvo que Santa Fe mantuvo una tradición de “calidad institucional”. En ese sentido, remarcó que durante su carrera pudo trabajar con distintos gobiernos democráticos y consideró que la coordinación entre las instituciones fue necesaria para avanzar en las reformas.

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Consultado sobre los momentos más difíciles que le tocó atravesar, recordó especialmente su participación durante las sublevaciones militares de Seman Santa de 1987, cuando se desempeñaba como secretario de Justicia. También mencionó decisiones judiciales relevantes que debió tomar como integrante de la Corte y afirmó que no se arrepiente de sus votos, tanto en los casos en los que quedó en mayoría como en aquellos en los que integró la minoría.

Sobre las críticas hacia la Justicia, Falistocco reconoció que el Poder Judicial no siempre recibe reconocimiento social. “Es un poder que resuelve conflictos. Siempre hay un ganador y un perdedor”, explicó, y señaló que quien pierde difícilmente valore la decisión judicial, mientras que quien gana suele considerar que simplemente se reconoció un derecho que ya tenía.

El ministro también fue consultado por las versiones que durante los últimos meses pusieron en duda la salida de los integrantes de la Corte. Dijo que no escuchó esas críticas y afirmó que no habló recientemente con el gobernador Pullaro. “Creo que él, por lo menos, partió siempre de que me iba”, sostuvo.

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Falistocco dejará el máximo tribunal santafesino junto con Rafael Gutiérrez, cuya renuncia también tendrá efecto el 30 de noviembre. Las vacantes serán ocupadas por Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos nombramientos ya fueron aprobados, en el marco del proceso de renovación de la Corte iniciado con las salidas de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler.

Sobre la nueva composición, Falistocco deseó “lo mejor” a quienes asumirán y pidió que el máximo tribunal mantenga una mirada amplia sobre la provincia. “Cuando uno tiene puesta la mira adelante, el futuro y el compromiso en el cumplimiento de una función, las cosas se resuelven y salen”, afirmó.

Antes de despedirse, dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado a la institución desde otro lugar. “La camiseta y el amor por el Poder Judicial, espero que me acompañen toda la vida”, expresó.

Entrevista de Emiliano Guardia.