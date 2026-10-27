Lula apuntó contra Flávio Bolsonaro: "Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa"
El presidente de Brasil cuestionó la salida de su rival hacia Estados Unidos tras la derrota electoral del domingo. “Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, afirmó.
27/10/2026 | 19:28Redacción Cadena 3
FOTO: Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva en el último debate.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este martes una dura crítica contra Flávio Bolsonaro, su rival en las elecciones presidenciales del domingo, luego de que trascendiera que abandonó el país rumbo a Estados Unidos.
“Quien no debe, no teme”, sostuvo Lula, antes de remarcar que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”. El mandatario se refirió así a la partida del senador brasileño, quien habría viajado al exterior después de perder los comicios.
Las declaraciones fueron realizadas durante el festejo de los 81 años de Lula, en su residencia de Brasilia.
“Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, expresó el presidente, en alusión a la investigación que involucra a su adversario.
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La investigación y la orden de la Corte Suprema
La salida de Flávio Bolsonaro se produjo luego de que la Corte Suprema le otorgara un plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. El senador niega haber cometido irregularidades.
Según la información difundida, el plazo venció sin que cumpliera con la orden judicial, lo que derivó en la anulación de sus documentos.
El episodio sumó un nuevo capítulo a la disputa política entre Lula y Bolsonaro, que se enfrentaron en las elecciones presidenciales del domingo. Flávio partía como favorito, pero finalmente fue derrotado por el actual mandatario, en un resultado que sorprendió a sus seguidores.
Las declaraciones de Lula profundizaron las críticas contra su rival, aunque las acusaciones bajo investigación deberán ser esclarecidas en el ámbito judicial.
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Lectura rápida
¿Quién criticó a Flávio Bolsonaro? El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
¿Qué dijo Lula sobre la salida de Bolsonaro? Lula afirmó que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”.
¿Cuándo se realizaron las declaraciones? Durante el festejo de los 81 años de Lula, en Brasilia.
¿Por qué Flávio Bolsonaro abandonó Brasil? Salió tras recibir un plazo de 24 horas de la Corte Suprema para entregar sus pasaportes en una investigación por lavado de dinero.
¿Cuál fue el resultado de las elecciones presidenciales? Flávio Bolsonaro, quien era favorito, fue derrotado por Lula en las elecciones del domingo.