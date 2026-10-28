La última fecha del Torneo Clausura podría cambiar por la visita del Papa León XIV

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está considerando modificar el cronograma de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, programada para el primer fin de semana de noviembre, debido a la llegada del Papa León XIV el día 8 de ese mes.

Las alteraciones se deben a que Aprevide no ofrecería servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11, mientras que el Comité de Seguridad de CABA haría lo mismo hasta el martes 10. Por lo tanto, la última fecha de la fase regular del torneo se disputaría entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.

La Liga Profesional tiene programada una reunión este jueves para decidir sobre estos cambios en el cronograma, ya acordados pero sin confirmación oficial hasta el momento. El cronograma final se dará a conocer en los próximos días durante la junta del Comité.

Por primera vez desde su asunción, el Papa León XIV visitará Argentina por tres días. Su arribo está previsto para el domingo 8 de noviembre y ya se conocen los lugares que visitará y parte de su agenda en el país.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, León XIV volará desde Uruguay hacia Argentina, donde permanecerá hasta el miércoles 11, visitando no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino también Luján, capital nacional de la fe, y la ciudad de Córdoba.

La importancia de esta visita para el país ha llevado a que, además de los feriados y cortes de tránsito, el fútbol argentino ajuste su cronograma habitual, considerando que en esa jornada se definirán los clasificados a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Es probable que la última fecha del torneo se adelante y se lleve a cabo entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. Además, la primera final de la Primera Nacional por el ascenso a la Primera División se postergará una semana, al igual que el inicio del reducido (14 y 15 de noviembre). La final por el segundo ascenso a Primera División se jugará el 19/12.