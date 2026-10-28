La Selección femenina de Argentina quedó eliminada de la Copa del Mundo Sub-17
En tiempo reglamentario el partido terminó 1-1, con un gol agónico de Mercedes Diz. Desde los doce pasos, el elenco africano se impuso 5-4.
28/10/2026 | 15:22Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo femenino cayó en los penales
La Selección Argentina cayó por penales en los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 y se despidió de la Copa del Mundo. El combinado nacional igualó 1-1 en tiempo reglamentario ante Ghana y el clasificado a cuartos de final se definió desde los doce pasos, instancia que quedó a favor del conjunto africano 5-4.
La Selección Argentina tuvo este año su estreno mundialista en la categoría, clasificó a los octavos de final y se despidió del torneo mundialista.
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El primer gol del partido llegó a los 16 minutos de la primera parte. Appiah fue la encargada de abrir el marcador y poner en ventaja a Ghana.
El empate agónico de Argentina llegó faltando 4 minutos para que termine el partido y fue obra de Mercedes Diz, de cabeza. Post revisión en el VAR, la árbitra del partido convalidó el empate para la Albiceleste.
En la tanda de penales, Ghana convirtió todos y el conjunto dirigido por Crhistian Meloni falló en uno.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con la Selección Argentina en el Mundial Femenino Sub 17?
La Selección Argentina cayó por penales en los octavos de final tras igualar 1-1 con Ghana.
¿Quién fue el autor del primer gol del partido?
El primer gol fue anotado por Appiah a los 16 minutos del primer tiempo.
¿Cuándo y cómo logró Argentina empatar el partido?
Argentina empató el partido faltando 4 minutos, con un gol de Mercedes Diz tras un cabezazo.
¿Qué ocurrió en la tanda de penales?
En la tanda de penales, Ghana convirtió todos sus disparos y Argentina falló uno.
¿Quién dirigía a la Selección Argentina durante el torneo?
La Selección Argentina estaba dirigida por Crhistian Meloni.