La Selección femenina de Argentina quedó eliminada de la Copa del Mundo Sub-17

La Selección Argentina cayó por penales en los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 y se despidió de la Copa del Mundo. El combinado nacional igualó 1-1 en tiempo reglamentario ante Ghana y el clasificado a cuartos de final se definió desde los doce pasos, instancia que quedó a favor del conjunto africano 5-4.

La Selección Argentina tuvo este año su estreno mundialista en la categoría, clasificó a los octavos de final y se despidió del torneo mundialista.

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El primer gol del partido llegó a los 16 minutos de la primera parte. Appiah fue la encargada de abrir el marcador y poner en ventaja a Ghana.

El empate agónico de Argentina llegó faltando 4 minutos para que termine el partido y fue obra de Mercedes Diz, de cabeza. Post revisión en el VAR, la árbitra del partido convalidó el empate para la Albiceleste.

En la tanda de penales, Ghana convirtió todos y el conjunto dirigido por Crhistian Meloni falló en uno.