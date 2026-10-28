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Villa o Velasco, el interrogante de Arruabarrena para el Boca-River

El entrenador de Boca no tiene muchas dudas para definir al equipo titular en el Superclásico del próximo domingo.

28/10/2026 | 18:48Redacción Cadena 3

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Velasco o Villa, uno de los dos será titular

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Rodolfo Arruabarrena encara los entrenamientos de Boca en el predio de Ezeiza con el ojo puesto en River. El próximo domingo a partir de las 15 horas en La Bombonera se llevará a cabo el Superclásico y el DT no meterá mucha mano en el equipo. A priori, el cuerpo técnico tiene una sola duda y radica en el sector ofensivo.

Arruabarrena no decidió si Sebastián Villa vuelve a meterse en la formación titular o le da una vez más la oportunidad a Alan Velasco. Este último se recuperó de su lesión días atrás y estuvo desde el arranque en la victoria ante Independiente, aunque no demostró un gran nivel. A su vez, el colombiano tampoco brilló en el reciente clásico, pero ejecutó un gran centro en el gol de Facundo "Jagger" Herrera.

Además, cabe destacar que Lautaro Blanco estuvo ausente en el último triunfo. Sin embargo, el lateral izquierdo trabajó con normalidad en la última práctica y todos los caminos conducen a que conformará el once, lo que es una gran noticia para el Xeneize y el cuerpo técnico.

De esta manera, la probable alineación para enfrentar al Millonario sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Lectura rápida

¿Quién es el entrenador de Boca?
El entrenador de Boca es Rodolfo Arruabarrena.

¿Cuándo se juega el Superclásico?
El Superclásico se jugará el próximo domingo a partir de las 15 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el Superclásico?
El Superclásico se llevará a cabo en La Bombonera.

¿Cuál es la única duda en el equipo?
La única duda en el equipo radica en el sector ofensivo, entre Sebastián Villa y Alan Velasco.

¿Quiénes conforman la probable alineación para enfrentar al Millonario?
La probable alineación incluye a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Sebastián Villa o Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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