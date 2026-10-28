Córdoba: anuncian tormentas intensas desde el sábado y lluvias durante toda la próxima semana

El pronóstico del tiempo para Córdoba cambió en las últimas horas y ahora anticipa un fin de semana con tormentas y un período de lluvias que podría extenderse durante varios días de la próxima semana.

Así lo explicó el meteorólogo Marcelo Madelón, en diálogo con Cadena 3 quien advirtió sobre la combinación de humedad y temperaturas elevadas como factores que favorecerán la formación de tormentas.

Según detalló, este miércoles el tiempo mejoró y la temperatura máxima rondó los 26 grados. Para el jueves se espera una jornada mayormente soleada, con una máxima cercana a los 28 grados, aunque hacia la tarde podrían desarrollarse algunas tormentas, principalmente en la zona serrana, que luego podrían llegar a la ciudad de Córdoba.

El viernes continuará el calor, con una máxima estimada en 30 grados. Sin embargo, el aumento de la humedad y las altas temperaturas mantendrán las condiciones propicias para la aparición de precipitaciones.

El panorama cambiará durante el fin de semana. Madelón anticipó que las tormentas y los chaparrones comenzarán a generalizarse a partir de la tarde del sábado, después de una primera parte de la jornada que todavía podría presentar sol y temperaturas elevadas, con una máxima de alrededor de 29 grados.

Las condiciones podrían complicarse durante la madrugada del domingo, cuando se esperan tormentas de mayor intensidad. Con la llegada de las precipitaciones, la temperatura máxima descendería hasta los 24 grados.

El meteorólogo también señaló que, de acuerdo con las tendencias actuales, las lluvias podrían continuar durante el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana.

¿Puede caer granizo en Córdoba?

Consultado sobre la posibilidad de tormentas fuertes y caída de piedra, especialmente en localidades del interior provincial, Madelón explicó que todas las tormentas tienen potencial para producir granizo, aunque no se trata de un fenómeno generalizado.

En este caso, advirtió que las tormentas previstas desde la tarde del sábado y, particularmente, durante la madrugada del domingo podrían presentar suficiente intensidad como para generar episodios de granizo.

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Por eso, recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos y las alertas meteorológicas oficiales, especialmente ante la posibilidad de fenómenos localmente intensos.

De esta manera, Córdoba tendrá varios días de calor antes de un cambio significativo en las condiciones del tiempo, con tormentas durante el fin de semana y una posible seguidilla de jornadas lluviosas que se extendería a lo largo de la próxima semana.

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Pronóstico extendido ciudad de Córdoba 27/10/2026. Hoy lluvias y fresco. Mañana mejorando con ascenso de temperatura. A partir de mañana, los próximos días tendremos un aumento en la temperatura. Probables tormentas el jueves y generales a partir del sábado. https://t.co/SsnfUe197P — Marcelo Madelón (@MadelonMarcelo) October 27, 2026

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Entrevista de "Viva la Radio"