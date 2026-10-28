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Rulli metió a Manchester City en la próxima ronda de la Copa de la Liga

El arquero argentino atajó dos disparos en la tanda de penales, para darle el pase al equipo de Enzo Fernández.

28/10/2026 | 19:26Redacción Cadena 3

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Rulli, héroe del City

FOTO: Rulli, héroe del City

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Gerónimo Rulli, con dos paradas en la tanda de penaltis, clasificó al Manchester City ante el Brighton & Hove Albion para los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El City, que tuvo que igualar en dos ocasiones la ventaja de los de Fabian Huerzeler, necesitaron de la tanda de penaltis para seguir vivos en la competición en la que defienden título.

Los 'Sky Blues', tras encajar este fin de semana su primera derrota en Premier League contra el Aston Villa, comenzaron perdiendo a la media hora gracias a un remate de Malick Yalcouye, aunque consiguieron el empate antes del tiempo de descanso con un buen disparo desde la frontal de Mateo Kovacic.

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El Brighton, mejor en buena parte del encuentro, volvió a ponerse por delante dos minutos después del paso por vestuarios cuando Georginio Rutter apareció desde atrás para mandar a gol un envío de Jaouen Hadjam, pero a veinte para el final, Vitor Reis desvió una falta de Rayan Cherki y puso la igualada que se mantuvo hasta el final.

Con incertidumbre, eso sí, ya que en el tiempo de descuento Mats Wieffer pudo mandar al Brighton a los cuartos con un disparo que se estrelló en el palo.

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En la tanda, pese al fallo de Mateo Kovacic, Rulli le frenó dos lanzamientos a Yasin Ayari y Lewis Dunk y metió a los de Enzo Maresca en la siguiente ronda.

Lectura rápida

¿Quién clasificó al Manchester City?
Gerónimo Rulli clasificó al Manchester City en la tanda de penaltis.

¿Contra quién jugó el Manchester City?
El Manchester City jugó contra el Brighton & Hove Albion.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo durante la Copa de la Liga.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El encuentro se disputó en un estadio correspondiente a la Copa de la Liga.

¿Cómo se decidió la clasificación?
La clasificación se decidió en la tanda de penaltis tras un empate en tiempo reglamentario.

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