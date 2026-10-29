MasterChef Celebrity lidera el rating y supera a El Trece por más de cinco puntos
El exitoso programa de cocina alcanzó picos de 11,3 puntos, mientras que su competidor se quedó por debajo de los 5 en horario estelar.
FOTO: MasterChef Celebrity
Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- El canal de la familia, Telefe, volvió a destacarse en el rating del miércoles, logrando cifras sobresalientes desde el inicio de su programación y alcanzando un notable pico durante el prime time.
Según las cifras oficiales de Kantar IBOPE, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el programa conducido por la mediática Wanda Nara fluctuó entre 11,1 y 11,3 puntos de rating durante su emisión, superando ampliamente a su competidor directo en El Trece, que registró un sólido piso de 4,5 puntos.
Así, el reality de cocina se mantuvo por encima de la competencia en al menos cinco puntos, consolidándose como el canal más visto del miércoles. En comparación, América TV alcanzó apenas 0,4 puntos y El Nueve se quedó con 0,3 puntos.
En la quinta posición se ubicó la TV Pública, que marcó 0,2 puntos de rating.
¿Qué participantes subieron al balcón?
En la última emisión de MasterChef Celebrity, los concursantes fueron desafiados a preparar un plato salado utilizando dos tubérculos seleccionados por los chefs. La prueba requería que trabajaran en duplas, donde uno cocinaba mientras el otro daba instrucciones.
Las duplas formadas fueron Edith Hermida y Karina Mazzocco, Luciana Geuna y Martita Fort, Julieta Nahir Calvo y La Negra Vernaci, Campi y Pablo Giralt, y Lizy Tagliani y Grego Rossello.
Finalmente, Hermida-Mazzocco, Geuna-Fort y Campi-Giralt lograron destacarse y subir al balcón para avanzar a la siguiente etapa, mientras que Nahir Calvo-Vernaci y Tagliani-Rossello se llevaron el delantal gris.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Cuál fue el rating de MasterChef Celebrity?
Alcanzó picos de 11,3 puntos durante su emisión.
¿Quién es la conductora del programa?
La conductora es Wanda Nara.
¿Qué canal transmite el programa?
El programa se transmite por Telefe.
¿Cómo le fue a El Trece?
El Trece registró un rating de 4,5 puntos.
¿Qué duplas destacaron en la última emisión?
Las duplas que se destacaron fueron Hermida-Mazzocco, Geuna-Fort y Campi-Giralt.
[Fuente: Noticias Argentinas]