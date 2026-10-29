Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

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El número de sorteo 18928 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2760, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).

Los resultados son los siguientes:

1° 2760

2° 9573

3° 2165

4° 3185

5° 8317

6° 5154

7° 7690

8° 6294

9° 4337

10° 6543

11° 5576

12° 6536

13° 2690

14° 7951

15° 0752

16° 1535

17° 7218

18° 4258

19° 3232

20° 9348