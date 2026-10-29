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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

El sorteo número 18928 de la quiniela matutina se realizó el jueves 29 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2760, correspondiente a "A primera (La Virgen)". Conocé todos los resultados.

29/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18928 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2760, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).

Los resultados son los siguientes:
1° 2760
2° 9573
3° 2165
4° 3185
5° 8317
6° 5154
7° 7690
8° 6294
9° 4337
10° 6543
11° 5576
12° 6536
13° 2690
14° 7951
15° 0752
16° 1535
17° 7218
18° 4258
19° 3232
20° 9348

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18928 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 29 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2760.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Virgen)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
Los primeros cinco números son 2760, 9573, 2165, 3185 y 8317.

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