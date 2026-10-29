Racing recibe a Aldosivi en un partido clave por la permanencia en el Torneo Clausura

FOTO: Racing cierra su peor año en más de una década.

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- Racing, que ya no tiene chances de clasificar a los playoffs, recibirá a Aldosivi en el inicio de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Racing llega a este encuentro en medio de su peor crisis deportiva en más de una década, ya que por primera vez desde el 2014 no disputará competencias internacionales.

La "Academia", que marcha decimotercera en la Zona B con solo 12 puntos, ya no tiene chances de clasificar a los playoffs y además protagonizó verdaderos papelones durante todo el año, tanto en Copa Argentina como en Copa Sudamericana.

De cara al 2027, el equipo de Avellaneda ya busca técnico para reemplazar a Sebastián "Chirola" Romero, quien está ejerciendo como interino, y los nombres que pican en punta son los de Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez, aunque actualmente se encuentran en Vélez y Argentinos Juniors, respectivamente.

Aldosivi, por su parte, tiene la obligación de ganar, ya que está extremadamente comprometido con el descenso.

El "Tiburón" está penúltimo en la tabla anual con 19 puntos y con solo dos fechas por disputar está obligado a superar la línea de Deportivo Riestra, que tiene 23. Una derrota en el "Cilindro de Avellaneda" lo condenaría a disputar la Primera Nacional en el 2027.

En lo que respecta al Torneo Clausura, Aldosivi está penúltimo en la Zona B con solo 11 unidades y tampoco tiene posibilidades de meterse en los playoffs.