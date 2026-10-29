Santilli destacó el rol de las pymes en el RIGI: "Es trabajo argentino, inversión y desarrollo"

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, destacó la participación de las pequeñas y medianas empresas en una ronda de negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en la Estación Fluvial de Rosario. Durante una entrevista con Cadena 3, remarcó la presencia de cerca de 2.500 pymes y la posibilidad de vincularlas con los grandes proyectos de inversión que se desarrollan en el país.

“Tenemos más de 2.000 pymes que están trabajando hoy, intercambiando. El 82% de la inversión es industria local, desarrollo local, eso es muy importante”, sostuvo el funcionario, quien participó de la actividad junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros integrantes del Gobierno nacional.

Santilli también valoró el nivel de participación empresarial y consideró que estos encuentros permiten generar oportunidades para la producción nacional. “Es muy positivo que tenga casi 2.500 pymes acá integradas, intercambiando, acordando. Es trabajo argentino, trabajo argentino, inversión, desarrollo”, afirmó.

Consultado sobre el acercamiento entre el Gobierno nacional y los gobernadores que mantienen una postura dialoguista, el jefe de Gabinete señaló que existen coincidencias en torno a la necesidad de ordenar la economía y promover inversiones. En ese sentido, sostuvo que varios mandatarios provinciales consideran que el equilibrio fiscal y una macroeconomía ordenada son condiciones necesarias para impulsar el crecimiento.

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El funcionario vinculó esa estrategia con las posibilidades de desarrollo de sectores como la minería y la industria. “¿Por qué Argentina tuvo esto durante décadas y nunca pasó? No pasó porque no había estabilidad macroeconómica, no había un régimen de inversiones que le permitiera competir a Argentina en minería con Chile y Perú”, planteó.

Como ejemplo, Santilli comparó las exportaciones mineras argentinas con las de sus países vecinos y señaló que existe margen para ampliar la participación nacional en ese mercado. Mencionó que Argentina registra exportaciones del sector por unos 6.000 millones de dólares, frente a cifras considerablemente superiores en Chile y Perú, y sostuvo que el país debe avanzar hacia esos niveles.

En esa línea, defendió el RIGI como una herramienta para atraer capitales y promover nuevos emprendimientos productivos. Según explicó, el desarrollo de los proyectos no solo implica inversiones iniciales, sino también la generación de empleo y oportunidades para proveedores locales. “Lo que importa es todo el resto, que es lo que queda de trabajo”, expresó al referirse al impacto que pueden tener estas iniciativas en las economías regionales.

Informe de Ramiro Porchietti.