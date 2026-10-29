Córdoba tendrá cinco días sin bancos: qué recomiendan a quienes viajen para ver al Papa

FOTO: Los bancos cerrarán por cinco días durante la visita del Papa.

Los bancos de Córdoba no brindarán atención presencial durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre inclusive. El cierre coincidirá con el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV.

La interrupción comenzará el viernes 6, por la jornada no laborable del sector. Luego se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, el feriado nacional del lunes 9 y el provincial del martes 10.

Ante este escenario, los organizadores de la visita recomendaron a los viajeros internacionales cambiar sus divisas a pesos argentinos con anticipación y contar con efectivo para afrontar los gastos cotidianos. Para realizar esas operaciones, aconsejaron recurrir a aeropuertos o casas de cambio autorizadas.

Las recomendaciones también incluyen la planificación de los vuelos: el martes 10, el espacio aéreo estará restringido entre las 8 y las 13, por lo que se sugirió ajustar los itinerarios a esa franja de limitaciones.

Otro punto a considerar es la conectividad. La concentración de visitantes podría saturar las redes de telefonía e internet móvil y dificultar las comunicaciones durante las actividades.

Para los extranjeros, se aconsejó adquirir chips SIM locales o activar tarjetas eSIM en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella o en comercios de telefonía.

En cuanto a las emergencias, se recordó que las consultas sanitarias urgentes deben canalizarse a través del 107. Para otras contingencias graves, estarán disponibles el 911, de la Policía, y el 103, de Defensa Civil.

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