Córdoba tendrá cinco días sin bancos: qué recomiendan a quienes viajen para ver al Papa
Las sucursales permanecerán cerradas del 6 al 10 de noviembre. Los organizadores pidieron prever efectivo y cambiar divisas con anticipación. También habrá restricciones aéreas y posibles problemas de conectividad.
29/10/2026 | 11:14Redacción Cadena 3
FOTO: Los bancos cerrarán por cinco días durante la visita del Papa.
Los bancos de Córdoba no brindarán atención presencial durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre inclusive. El cierre coincidirá con el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV.
La interrupción comenzará el viernes 6, por la jornada no laborable del sector. Luego se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, el feriado nacional del lunes 9 y el provincial del martes 10.
Ante este escenario, los organizadores de la visita recomendaron a los viajeros internacionales cambiar sus divisas a pesos argentinos con anticipación y contar con efectivo para afrontar los gastos cotidianos. Para realizar esas operaciones, aconsejaron recurrir a aeropuertos o casas de cambio autorizadas.
Las recomendaciones también incluyen la planificación de los vuelos: el martes 10, el espacio aéreo estará restringido entre las 8 y las 13, por lo que se sugirió ajustar los itinerarios a esa franja de limitaciones.
Otro punto a considerar es la conectividad. La concentración de visitantes podría saturar las redes de telefonía e internet móvil y dificultar las comunicaciones durante las actividades.
Para los extranjeros, se aconsejó adquirir chips SIM locales o activar tarjetas eSIM en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella o en comercios de telefonía.
En cuanto a las emergencias, se recordó que las consultas sanitarias urgentes deben canalizarse a través del 107. Para otras contingencias graves, estarán disponibles el 911, de la Policía, y el 103, de Defensa Civil.
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Lectura rápida
¿Qué días no abrirán los bancos de Córdoba? Los bancos de Córdoba no brindarán atención presencial del viernes 6 al martes 10 de noviembre.
¿Por qué se cierran los bancos? El cierre coincide con el Día del Bancario, el fin de semana y feriados por la visita del papa León XIV.
¿Qué deben hacer los viajeros internacionales? Se recomienda cambiar divisas a pesos argentinos y contar con efectivo antes de la llegada.
¿Cuándo estará restringido el espacio aéreo? El espacio aéreo estará restringido el martes 10 entre las 8 y las 13 horas.
¿Cómo deben gestionar las emergencias los ciudadanos? Las consultas urgentes se canalizan a través del 107, y para otras emergencias están disponibles el 911 y el 103.