El secretario de Energía, sobre el RIGI: "Solucionó los problemas de divisas por muchos años"

El secretario de Coordinación de Energía y Minería participó en Rosario de una ronda de negocios que reunió a grandes proyectos y proveedores. Sostuvo que el régimen permitirá sostener las exportaciones y destacó que el 82% de las inversiones ejecutadas hasta ahora se destinó a empresas locales.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitirá garantizar un flujo de inversiones y exportaciones durante los próximos años. “Claramente el RIGI te solucionó los problemas de divisas, ahora sí, por muchos, muchos años”, sostuvo en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario en el marco de una ronda de negocios realizada en Rosario.

El funcionario explicó que el régimen busca brindar previsibilidad a proyectos de gran escala que durante años no lograban concretarse. Según indicó, de los 210.000 millones de dólares presentados al RIGI, hasta el momento se ejecutaron inversiones por unos 7.000 millones. “Esto recién empieza”, señaló, y planteó que el impacto sobre el empleo y la actividad económica se verá progresivamente. También estimó que las inversiones podrían sumar otros 7.000 millones de dólares por año, a medida que avancen los proyectos aprobados.

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González defendió el efecto del régimen sobre la producción nacional y remarcó la participación de las empresas argentinas. “Del total invertido, el 82% fue con proveedores locales y solo el 18% importaciones”, precisó. Aunque reconoció que el país todavía necesita desarrollar capacidades productivas para reducir la dependencia de bienes importados, sostuvo que ese porcentaje refleja el movimiento que ya genera la actividad entre las compañías nacionales.

En ese sentido, destacó que la ronda de negocios apunta a conectar los grandes emprendimientos con pequeñas y medianas empresas de distintas provincias. “Lo que estamos tratando de concretar en esta primera reunión o ronda de negocios RIGI es construir puentes entre esos megaproyectos y toda esa cadena de valor que no tiene suficiente información sobre dónde van a estar las oportunidades para ellos”, explicó. Según dijo, más de 2.000 pymes se inscribieron para participar del encuentro en Rosario.

El secretario también defendió los beneficios económicos del régimen frente a las críticas por su costo fiscal y argumentó que los proyectos no se habrían concretado sin esos incentivos. “Es erróneo hablar de costo fiscal cuando esta es toda inversión marginal, inversión que no estaba sucediendo”, afirmó. A su entender, el desarrollo de nuevos emprendimientos permitirá aumentar las exportaciones, generar empleo y ampliar las oportunidades para empresas de diferentes sectores y regiones del país.

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Sobre las posibilidades para Santa Fe, González consideró que la provincia está en condiciones de convertirse en una de las beneficiarias de esa expansión. “Santa Fe es una provincia que tiene una matriz productiva extraordinaria hace muchísimos años, así que tiene que ser uno de los principales beneficiarios de este desarrollo que está posibilitando el RIGI”, expresó. Además, señaló que ya hay proveedores de 20 jurisdicciones, entre provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que trabajan en proyectos alcanzados por el régimen.

Por último, el funcionario destacó el potencial de la minería argentina, en particular del cobre, el litio, el oro, la plata y el uranio, y sostuvo que el país cuenta con recursos estratégicos para la transición energética. También remarcó que el crecimiento del sector debe contemplar el cuidado ambiental y el desarrollo de las comunidades. En cuanto a su salida del Gobierno, confirmó que presentó la renuncia con fecha efectiva a fin de octubre y explicó que considera cumplido su ciclo en la función pública.

Entrevista de Alberto Lotuf.