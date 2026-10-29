El arzobispo Ángel Rossi, en Cadena 3: "Argentina necesita a León XIV para que ponga paz"

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, destacó la importancia de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que su presencia puede representar una oportunidad para recuperar el diálogo, la paz y la capacidad de encuentro en una sociedad marcada por las tensiones.

En una entrevista con Cadena 3, Rossi consideró que el país necesita el mensaje del pontífice, a quien describió como un hombre manso, reflexivo y capaz de inspirar serenidad. Además, remarcó que su figura trasciende los límites de la Iglesia católica y genera respeto e interés entre personas de distintas creencias.

“Es una figura que nos viene bien, porque es un hombre que inspira paz, además de proclamarla”, afirmó el arzobispo, quien también valoró la continuidad que León XIV expresa respecto de algunos de los principales ejes del pontificado de Francisco, como la paz, la sinodalidad y la atención a los migrantes.

La visita tendrá especial relevancia para Córdoba, donde se prepara la recepción del Papa. Para Rossi, la expectativa no debe limitarse a la llegada del Santo Padre, sino que también debe convertirse en una oportunidad para revisar las actitudes individuales y colectivas frente a los conflictos sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Argentina necesita a León XIV para que ponga paz”

Consultado sobre por qué el país necesita la visita del pontífice, Rossi vinculó su llegada con el clima de confrontación que atraviesa la sociedad.

“Casi te diría: si viene un manso es porque nosotros andamos carentes de mansedumbre. Andamos medio enervados, medio eléctricos”, reflexionó.

En ese sentido, consideró que la presencia de León XIV puede contribuir a moderar las formas de expresión y las disputas que caracterizan la vida pública.

“Lo necesitamos para que suavice nuestros términos, nuestras maledicencias, ese tironeo de ida y vuelta, de ping pong, de arriba para abajo y de abajo para arriba, que ciertamente no ayuda”, señaló.

Para el cardenal, el Papa no necesita llegar con la intención de reprender a nadie. Su principal aporte estará en el anuncio del Evangelio, cuya enseñanza, sostuvo, interpela por sí misma a las personas y las invita a revisar sus conductas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El Evangelio no necesita de las ideologías, ni del mensaje ideológico. Lo supera”, expresó.

Rossi puso como ejemplo dos pasajes centrales de la tradición cristiana: la parábola del hijo pródigo, como imagen del abrazo a la fragilidad humana, y el mensaje de Jesús sobre la atención a quienes tienen hambre, están solos o privados de la libertad.

A su entender, la visita puede convertirse así en una invitación a revisar cómo se responde ante el sufrimiento y las necesidades de los demás, más allá de las diferencias políticas o ideológicas.

La continuidad con Francisco y el vínculo con la Argentina

Rossi también rechazó que la llegada de León XIV deba interpretarse como una revancha por la ausencia de Francisco en la Argentina durante su pontificado.

“Creo que es falso imaginar que esto es la revancha de la ausencia de Francisco”, sostuvo.

Por el contrario, consideró que el viaje representa un gesto de reconocimiento hacia su antecesor y una forma de mantener vivo el vínculo que Francisco construyó con América Latina y con el país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“León viene a honrar la persona de Francisco en su visita, sin pretender reemplazarlo”, afirmó.

El arzobispo recordó que ambos pontífices tienen estilos diferentes, aunque señaló que León XIV mantiene una clara sintonía con algunas de las principales preocupaciones que marcaron el mensaje de Francisco.

Entre ellas mencionó la sinodalidad, la defensa de la paz y la situación de los migrantes. A su juicio, el nuevo Papa retoma esas cuestiones desde su propia personalidad y manera de comunicar.

Rossi también lamentó que, en la Argentina, parte de la mirada sobre Francisco se haya concentrado en sus gestos y su forma de expresarse, en lugar de profundizar en el contenido de su mensaje.

“Argentina desperdició a Francisco, se quedó midiéndole la sonrisa y no el corazón”, expresó.

Una figura que trasciende a los católicos

Otro de los aspectos que destacó Rossi es el interés que despierta León XIV entre personas que no pertenecen a la Iglesia católica.

Según describió, percibe expresiones de respeto y expectativa entre ciudadanos que piensan diferente y entre integrantes de otras religiones.

Para el arzobispo, esa recepción demuestra que la figura del pontífice trasciende su condición de líder religioso y puede generar puntos de encuentro en una sociedad plural.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No viene a competir con nadie, no viene a querer robarle espacio a las otras religiones. Viene a pastorear, viene con un mensaje evangélico que siempre es un mensaje de paz, un mensaje de unidad”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la visita puede interpelar incluso a quienes mantienen una relación distante o crítica con la Iglesia.

Rossi consideró que el acontecimiento no debería entenderse como una invitación exclusiva para los católicos, sino como una oportunidad para que personas con distintas convicciones se acerquen a un mensaje que propone la paz, la solidaridad y el encuentro.

El desafío de que la visita deje una huella duradera

El cardenal también planteó que la verdadera dimensión de la visita no podrá medirse únicamente por la convocatoria a las celebraciones ni por el desarrollo de los actos oficiales.

“La visita de León, sabremos su fecundidad una semana después”, afirmó.

Con esa expresión, señaló que el impacto del viaje deberá observarse en los días, meses e incluso años posteriores. Para Rossi, el desafío consiste en que la presencia del Papa impulse cambios concretos en la manera de relacionarse y de responder ante las necesidades de los demás.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Se va León y no se acabó”, advirtió, al insistir en que el mensaje del pontífice debería seguir presente después de su partida.

El arzobispo evitó juzgar anticipadamente las decisiones de los dirigentes políticos sobre su participación en las distintas actividades. Consideró que cada persona deberá asumir su propia responsabilidad frente a la visita y que será el tiempo el que permita evaluar sus consecuencias.

Al mismo tiempo, destacó la disposición de la gente común para recibir al Santo Padre y señaló que, en ocasiones, las discusiones políticas y las interpretaciones más complejas terminan alejándose de la expectativa popular.

Por eso, convocó a superar los temores y las dudas que puedan persistir en torno a la llegada del pontífice, cuya visita —remarcó— está confirmada.

El costo de la visita y el llamado a la solidaridad

Durante la entrevista, Rossi también se refirió a las críticas por los gastos que implica la organización de la visita y reconoció que se trata de una cuestión que no debe ocultarse.

“Es cierto, el gasto es grande, uno mentiría si dice que no. Es grande, puede sonar por momentos excesivo, hay tantas otras necesidades y es cierto”, admitió.

Sin embargo, sostuvo que la dimensión diplomática del viaje también debe tenerse en cuenta, dado que León XIV llegará como jefe de Estado, además de ser el líder de la Iglesia católica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cardenal consideró que esas objeciones son respetables y que pueden tener fundamentos en determinados aspectos, pero pidió mirar más allá de la controversia inmediata.

En ese sentido, propuso que la visita se convierta en un estímulo para renovar el compromiso con quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

“Sería bueno que justamente su presencia nos movilice después, casi al día siguiente, a renovar nuestra generosidad y nuestro deseo de dar una manito a quienes ciertamente andan en nuestra Argentina y en el mundo más cascoteado de diversas formas”, expresó.

Para Rossi, el valor de la llegada de León XIV estará ligado a la capacidad de transformar la expectativa en acciones concretas de solidaridad.

En la recta final hacia el encuentro, el arzobispo de Córdoba resumió así el sentido que le atribuye a la visita: una oportunidad para recibir a una figura querida, escuchar un mensaje que interpela y construir, a partir de esa presencia, una sociedad menos enfrentada y más dispuesta a acompañar a quienes más lo necesitan.

Entrevista de Amamos Argentina.