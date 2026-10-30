Un sábado para buscar los finalistas de la Primera Nacional

FOTO: Ferro o Godoy Cruz, la lucha por la zona A

Fin de semana para alquilar balcones en la Primera Nacional ya que este sábado se definirán los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional.

En la zona A, Ferro es el líder con 65 puntos, seguido por Godoy Cruz con 63.

El reglamento indica que ante la igualdad en puntos en los puestos de arriba, prevalecerá la diferencia de gol en el primer ítem. Y ahí saca diferencias el Tomba que tiene +19 contra +7 del Verde.

Ferro visitará mañana a las 15 a Acassuso, descendido la semana pasada a la B Metro.

Mientras que los mendocinos recibirán a la misma hora a Almirante Brown, clasificado al reducido por el segundo ascenso.

El puntero será finalista en caso de ganar, sin depender de Godoy Cruz o empatando sin que triunfe el Bodeguero. O hasta perdiendo, sin victoria mendocina.

Godoy Cruz tiene una única vía de ser finalista que es ganar y esperar que Ferro pierda.

El rival del ganador de la zona A enfrentará al mejor de la zona B que hasta aquí se compone con Tristán Suárez con 63 puntos (+18), Atlanta 61 (+8) y Temperley 60 (+12).

Este sábado a las 16 jugarán Tristán Suárez – Maipú, que necesita no perder para entrar al reducido.

Atlanta será local de Midland, de gran campaña y clasificado en busca del segundo ascenso.

Mientras que Temperley visitará al descendido Guemes.

El Lechero será finalista ganando u obteniendo el mismo resultado de Atlanta.

El Bohemio necesita la victoria pero también la derrota del líder.

En tanto que el Gasolero tiene como única opción ganar por goleada en Santiago del Estero y esperar dos resultados: la caída de Suárez y que Atlanta no gane.

AL REDUCIDO

Los que jugarán por el segundo ascenso en la zona A ya están seguros y sólo falta resolver los puestos en los que quedarán: Ferro o Godoy Cruz más Morón, Deportivo Madryn, Colón, Bolívar, Almirante Brown y Estudiantes de Buenos Aires.

Los de la zona B son Tristán Suárez o Atlanta o Temperley más Gimnasia de Jujuy, Midland y Gimnasia y Tiro.

Faltan dos equipos que saldrán de estos tres Maipú con 51 puntos (+9), Colegiales 51 (+4) y San Martín de San Juan con 48 (+2).

Este sábado a las 15 jugarán Tristán Suárez – Maipú y San Martín de San Juan – Gimnasia de Jujuy. En tanto que Colegiales visitará el domingo a las 18.30 a San Martín de Tucumán.

Con un empate, los mendocinos y Colegiales estarán en el reducido.

Para que los sanjuaninos clasifiquen necesitan la victoria y esperar la derrota de Colegiales, al que tiene más a mano con la diferencia de gol.

Informe de Gabriel Rodríguez